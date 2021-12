Falconara, al via il progetto di peer tutoring. Il sindaco: «Ci credo molto»

FALCONARA MARITTIMA – «È un progetto che ho voluto da sempre e sono molto contenta di poterlo realizzare». Così il sindaco di Falconara Stefania Signorini annuncia l’avvio del peer tutoring, ripetizioni gratuite degli studenti universitari rivolte a quelli delle superiori. L’iniziativa, infatti, inizierà a partire da lunedì (6 dicembre) e permetterà a cinque “accademici” di vestire i panni degli insegnanti e aiutare i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di ricevere lezioni nelle materie che spesso sono considerate difficili. Le lezioni, individuali o in piccoli gruppi in base alle prenotazioni, si terranno da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30, al civico 5 di via IV Novembre, secondo un calendario già definito.

«Ogni lunedì sarà presente Giada Gambella, iscritta al corso magistrale di Lingue e traduzione letteraria, che offrirà un supporto per la lingua inglese – riferisce il Comune -. Il martedì a ‘salire in cattedra’ sarà Annalisa Orilisi, iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che darà ripetizioni di diritto. Mercoledì si potranno avere lezioni di matematica con Nicola Carletti, iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria informatica e dell’automazione, mentre il giovedì sarà la giornata di fisica/chimica con Chiara Pierpaoli, iscritta al corso di laurea magistrale in Fisica. Venerdì ci sarà infine Margherita Brega, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze politiche e relazioni internazionali, che offrirà un supporto in economia aziendale».

I cinque studenti sono stati ricevuti dal sindaco Stefania Signorini al Castello di Falconara Alta, che gli ha augurato buon lavoro per questo nuovo e strategico ruolo che andranno a ricoprire. Per gli altri che vorranno beneficiare del servizio, basterà iscriversi inviando una mail a guidira@comune.falconara-marittima.an.it oppure chiamare il front office dell’Ufficio politiche giovanili allo 0719177536.

«Il peer tutoring è un metodo molto più coinvolgente ed efficace per imparare – continua il primo cittadino –. Gli studenti delle superiori potranno contare sull’affiancamento a giovani universitari, che li sosterranno nelle materie in cui hanno maggiori difficoltà. Gli studenti universitari, individuati attraverso un bando comunale, potranno così svolgere un’attività retribuita part-time e diventare un punto di riferimento per i ragazzi di qualche anno più giovani, con i quali potranno instaurare un rapporto diretto e più empatico rispetto a quello che in genere si stabilisce con i professori».