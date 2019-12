Falconara: primo forum pubblico per il centro storico

FALCONARA MARITTIMA – I cittadini di Falconara sono chiamati a partecipare al primo Forum pubblico sul Piano particolareggiato per il recupero della città storica e la rigenerazione urbana dell’area del centro città, che si svolgerà venerdì 20 dicembre, alle ore 18, presso il Centro Pergoli di piazza Mazzini.

Parte la fase attuativa del recupero della zona centro, riconosciuta “Centro Storico” dopo una delibera di consiglio comunale del giugno scorso, e a Falconara nasce il “laboratorio urbano” per raccogliere idee e valutazioni sulle aree pubbliche della zona centrale della città, nell’ambito della progettazione appunto del “Centro Storico”.

Quello di venerdì sarà il primo appuntamento del laboratorio urbano, che proseguirà con ulteriori momenti di ascolto e raccolta di istanze, idee e suggerimenti che precedono e si affiancano al lavoro prettamente tecnico.

La finalità degli incontri è quella di individuare, per le aree del centro, punti di forza e debolezza e quindi delineare l’assetto futuro del centro città, attraverso la definizione condivisa di opportunità e minacce che condizionano le scelte di intervento per la costruzione della città pubblica e le occasioni di attivazione dei partenariati pubblico-privati per una efficace azione urbana. Verrà programmata una serie di incontri al Centro Pergoli, in collaborazione con l’architetto Giovanni Marinelli, coordinatore del gruppo tecnico incaricato e i rappresentanti dell’amministrazione.

«Siamo in procinto di passare alla fase attuativa per il rilancio e la valorizzazione del centro storico – dice l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi –. La vera novità è che saranno gli stessi cittadini, in particolare i residenti e gli operatori imprenditoriali e commerciali, a fornire ai progettisti i più utili suggerimenti per riempire il Piano di contenuti. Occorre avere la più alta garanzia che il progetto di iniziativa pubblica non rimanga nel cassetto. Il Piano attuativo di iniziativa pubblica si deve trasformare in opportunità. È la condizione per rendere effettivamente possibile l’inizio di un nuovo futuro per la città pubblica. Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema dei trasporti, per porre le basi anche per un progetto di mobilità sostenibile. È necessario rendere possibile un diverso modo di muoversi nella città storica e nei quartieri, utilizzando di più il mezzo pubblico: non parlo solo di autobus e similari, ma anche di parcheggi non impattanti, scale mobili, utilizzo della bicicletta, anche servoassistita o elettrica, facilitazioni tariffarie e altro ancora».

