Falconara, potenziato l’organico della Polizia locale e degli operai comunali

FALCONARA MARITTIMA – Per aumentare sicurezza e decoro, l’amministrazione comunale di Falconara ha potenziato dal 1° gennaio il Corpo della polizia locale e il contingente degli operai comunali.

Per quanto riguarda la Polizia locale, sono sette gli agenti assunti con contratto part-time che dal 1° gennaio hanno visto prolungato l’orario: anziché lavorare sei mesi all’anno, lavoreranno 11 mesi e alcuni sono già rientrati al lavoro. In questo caso la scelta dell’amministrazione comunale tende a «perseguire l’obiettivo di rafforzare il servizio di prossimità della polizia locale e garantire una maggiore presenza sul territorio». L’indirizzo della Giunta è infatti quello di valorizzare la presenza e il contatto diretto degli agenti con i cittadini, per assicurare una vigilanza costante e visibile specie nei principali quartieri, come la zona del centro, Castelferretti e Palombina Vecchia.

Sono stati quindi organizzati servizi appiedati, mirati a intensificare i rapporti con i residenti e gli operatori economici, in modo da contribuire a diffondere il senso di legalità e sicurezza e per consolidare il rapporto di fiducia con la polizia e più in genere con le istituzioni. Proprio grazie a questo rapporto di fiducia, si legge nella delibera di indirizzo che mira a potenziare l’attività della polizia locale, sarà possibile facilitare «l’acquisizione delle informazioni indispensabili a riconoscere e gestire l’evoluzione delle dinamiche proprie del tessuto sociale, economico ed imprenditoriale comunale, in grado di fornire esponenziale impulso alla prevenzione e repressione dei fenomeni specifici e diffusi di degrado urbano».

Contrastare il degrado è anche l’obiettivo del potenziamento dell’organico degli operai comunali: dall’inizio del 2021 due lavoratori, che un tempo avevano un contratto a tempo parziale, sono impegnati a tempo pieno. Questo garantirà una risposta più celere alle esigenze di manutenzione del territorio.

Raimondo Baia

«Si rafforza la sinergia tra la polizia locale e i cittadini – dice l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia – che vedono sempre più l’agente come confidente, piuttosto che figura chiamata a reprimere. Ne sono dimostrazione le operazioni che hanno portato a individuare e sanzionare i soggetti che scaricavano rifiuti nel nostro territorio, identificati grazie agli elementi forniti dai cittadini. O ancora gli interventi per individuare persone che, in centro città, tenevano comportamenti contrari alla pubblica decenza, sono stati portati a termine grazie alla cittadinanza, che ha segnalato in tempo reale le situazioni di irregolarità. La presenza da alcuni mesi delle pattuglie appiedate ha rafforzato il legame con i cittadini, che in molti casi si sono rivolti direttamente agli agenti, anziché chiamare la centrale operativa».

Romolo Cipolletti

«I nostri operai si occupano a 360 gradi delle piccole manutenzioni di strade, marciapiedi, segnaletica, arredi urbani – afferma l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti – e il potenziamento del personale ci permetterà di incrementare gli interventi. Quelli sulla segnaletica orizzontale saranno resi più efficienti anche grazie a nuovi macchinari appena acquistati. In questi giorni gli operai sono impegnati nelle manutenzioni attorno all’area del Palasport Badiali, dove si svolgerà lo screening gratuito per il Covid-19 e sono intervenuti in via Italia, dove sono state sistemate le fioriere in attesa della piantumazione di nuove essenze».