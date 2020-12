Falconara, Polizia Locale con spray al peperoncino scaduto da 3 anni: Ugl minaccia denunce

FALCONARA – Spray al peperoncino in dotazione agli agenti della Polizia Locale di Falconara scaduto da 3 anni. La denuncia arriva dal segretario regionale di Ugl Vincenzo Marino. Il sindacato lancia l’allarme sul problema sicurezza, una battaglia intrapresa già da tempo per tutelare gli operatori della polizia locale. «Una macroscopica lacuna» quella segnalata da Ugl all’amministrazione comunale falconarese: «Lo spray contenuto nel Dispenser Key è scaduto da 3 anni – dichiara Vincenzo Marino – . Lo spray al peperoncino ha una sua scadenza, impressa sullo stesso: quello in dotazione agli agenti della Polizia Locale di Falconara è scaduto nel dicembre 2017».

Il sindacalista afferma: «Abbiamo prontamente segnalato la criticità al datore di lavoro, convinti di aver contribuito a colmare una possibile dimenticanza e ad attivare l’amministrazione per la messa in sicurezza e salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori», ma la risposta «tragicomica non è stata l’immediato ritiro dello stesso o una disposizione di non utilizzo, bensì omissis: “Sarà a breve sostituito approfittando della necessità di provvedere all’integrazione numerica dei dispositivi da effettuare alla luce dell’assunzione di ulteriori agenti”».

Lo spray al peperoncino scaduto, come si legge nella parte dorata

Ma Vincenzo Marino sbotta e minaccia di denunciare il fatto «alle autorità competenti» augurandosi che «nell’attesa non succeda nulla», perché, come evidenzia «come possiamo garantire l’incolumità degli operatori di Polizia Locale e quella dei cittadini se lo strumento di difesa in dotazione non dovesse essere efficace?».

Per questo, sottolinea ancora una volta l’importanza di investire in sicurezza, lamentando il fatto di aver avanzato «più volte» all’amministrazione della città senza però «aver mai ottenuto risposte» la richiesta «di formare, informare e fornire gli operatori di Polizia Locale di dispositivi di protezione individuale», tanto da «dover denunciare agli organismi preposti» la situazione.