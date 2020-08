Falconara, pizza e droga a domicilio. Arrestato pony express

ANCONA – Un ristoratore italiano di 53 anni è finito in manette per spaccio di droga. A mettere a segno l’arresto, nel tardo pomeriggio di ieri (28 agosto), sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, guidati da Carlo Pinto, che da alcuni giorni dopo il Ferragosto avevano attenzionato l’uomo. Il 53enne è stato sorpreso dai poliziotti mentre cedeva a casa del “cliente” una dose di cocaina, ricevendo in pagamento 70 euro.

Gli agenti, nella tarda mattinata di ieri, al termine di uno dei numerosi servizi di appostamento e pedinamento, lo hanno bloccato mentre consegnava a Falconara Marittima una pizza a domicilio, insieme allo stupefacente, a bordo del motorino utilizzato per le consegne di vivande: il 53enne, in servizio presso una pizzeria di Falconara, è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di cocaina che stava cedendo al cliente che, oltre alla pizza, aveva pagato anche €70 per lo stupefacente.

Gli agenti, alla perquisizione personale, hanno trovato il ristoratore in possesso di 500 euro in contante, con banconote di vario taglio, nascoste in tasca. In casa del cliente, invece, hanno rinvenuto lo stupefacente appena acquistato insieme alla pizza.

A casa del pony express, i poliziotti, hanno trovato altri 10 grammi di cocaina, nascosti nell’armadio, un bilancino di precisione e tutti gli strumenti per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, con precedenti per spaccio e furto, già finito agli arresti in passato, è stato posto ai domiciliari e l’arresto è stato convalidato fino al 8 ottobre quando si terrà il processo. Il suo cliente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Ancona, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il ristoratore 53enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.