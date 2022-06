Falconara, pistola scacciacani puntata al volto per una mancata precedenza: 68enne denunciato

FALCONARA MARITTIMA – Un operaio di 68 anni residente ad Ancona è stato denunciato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di arma da fuoco. L’uomo a causa di un diverbio scoppiato per una mancata precedenza, aveva preso in mano un revolver, puntandolo in faccia ad un automobilista di 37 anni residente a Falconara Marittima che ha chiamato i Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio 3 giugno nei pressi della rotonda tra via Marconi e via del Consorzio, a Falconara Marittima. I carabinieri, grazie ai dettagli forniti dal 37enne e alle immagini catturate da un impianto di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore.

L’operaio 68enne è stato raggiunto e bloccato da due pattuglie della Tenenza di Falconara Marittima armate ed equipaggiate con tanto di giubbotti antiproiettile, presso un casolare in località Gallignano di Ancona.

I militari hanno subito rintracciato il revolver, una magnum posta sotto il sedile dell’autocarro, arma caricata con sei colpi “a salve”, fedele all’arma originale anche perché priva del tappo rosso obbligatorio.

Una arma a salve di libera vendita poiché utilizzata per spaventare e minacciare l’automobilista 37enne la cui unica colpa è stata quella di far notare la mancata precedenza su una rotatoria, in un pomeriggio caldo ed afoso, condizioni che potrebbe aver concorso a generare l’accaduto.

L’operaio dovrà rispondere dell’accusa di minaccia aggravata, oltre che del porto ingiustificato di uno “strumento da segnalazione acustica” (scacciacani) trasformabile in arma, privo del tappo rosso. L’uomo ai militati ha detto: «Cosa avrò fatto mai, così la prossima volta impara a discorrere».