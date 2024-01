Falconara, Piano freddo: dal 15 gennaio apre il rifugio a San Marcellino. Il comune rinnova la convenzione

Sarà ricavato, come accade da alcuni anni, nella chiesa di San Marcellino di Palombina Vecchia, al civico 8 di via Friuli. L’accordo è stato rinnovato e il Comune si è impegnato, come ogni anno, a fornire i letti (20 in tutto) per gli ospiti e i pasti caldi della sera

FALCONARA – Aprirà lunedì 15 gennaio il rifugio per accogliere le persone senza dimora nel periodo più freddo dell’anno. Il rifugio sarà ricavato, come accade da alcuni anni, nella chiesa di San Marcellino di Palombina Vecchia, al civico 8 di via Friuli. La sua apertura è frutto di un protocollo d’intesa tra il Comune di Falconara, la Tenda di Abramo, la parrocchia del Rosario, la parrocchia di San Giuseppe, il gruppo Agesci, il gruppo Masci, l’Unità di Strada – Ribò e l’Azione Cattolica.

L’accordo è stato rinnovato il mese scorso e il Comune di Falconara si è impegnato, come ogni anno, a fornire i letti (20 in tutto) per gli ospiti e i pasti caldi della sera.

Alle persone accolte sarà infatti fornita anche la cena, che sarà preparata dalla mensa centralizzata della Cimas, la società che gestisce il servizio della refezione scolastica e dei pasti a domicilio per l’ente locale. Al progetto sarà inoltre destinato un finanziamento di 700 euro. L’obiettivo è quello di offrire alle persone un tetto e un luogo caldo in cui trascorrere la notte.

L’accordo con le parrocchie e le associazioni di volontariato è stato rinnovato fino al 2026, perché «uno degli obiettivi di questa amministrazione – si legge nella delibera di Giunta che ha approvato la sottoscrizione del nuovo protocollo d’intesa – è quello di soddisfare le richieste di sostegno e di recupero delle persone in stato di grave emarginazione e di bisogno sostenendo le iniziative a tal fine attivate sul territorio».

«Nonostante le difficoltà finanziare – spiega l’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio – l’amministrazione comunale ha scelto di investire sul sociale per dare sollievo alle persone più fragili e di confermare, per il prossimo triennio, la collaborazione con le associazioni e gli enti che, a questo scopo, operano e progettano interventi».