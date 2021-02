Falconara piange Guglielmo Marconi

Già presidente del Rotary Club, ha lavorato per decenni nel gruppo Angelini, ricoprendo anche il ruolo di direttore commerciale. Aveva 85 anni

FALCONARA – Città in lutto per Guglielmo Marconi, ex direttore commerciale del gruppo Angelini nonché presidente, nel 2006/2007, del Rotary Club di Falconara.

«Il Rotary Club di Falconara piange la scomparsa del proprio socio Guglielmo Marconi, detto anche Nino, come tutti affettuosamente lo chiamavano – le parole dell’associazione – . Già presidente del club nell’anno rotariano 2006/2007, Marconi si è spento ieri a causa di un malore improvviso. Aveva 85 anni. Originario di Ancona, Marconi viveva a Falconara dove si era trasferito con la moglie Elide nel 1975. Aveva lavorato per decenni nel gruppo Angelini, arrivando a ricoprire il ruolo di direttore commerciale.

Per la sua attività lavorativa era stato insignito dell’onorificenza camerale di Maestro di Lavoro. All’interno del Rotary era stato anche tesoriere e assistente del Governatore del Distretto. «Ci uniamo al dolore della famiglia – commenta il presidente del Club, Sergio Rinaldoni – un grande amico, sempre disponibile e solare. Lascia un vuoto incolmabile».

I funerali saranno celebrati domani, 18 febbraio, alle 11.30 alla chiesa di San Giuseppe di Falconara mentre la camera funeraria allestita presso la casa del commiato Pieroni.