Falconara, in giro con una patente straniera falsa: nei guai un montenegrino

L'uomo è stato fermato dai carabinieri della Tenenza. La licenza di guida risultava conseguita nel periodo in cui egli era detenuto: dettaglio non da poco. Sanzioni e denuncia penale

FALCONARA – Girava con una patente straniera falsa, ma è stato smascherato dai carabinieri di Falconara: nei guai un 58enne pregiudicato di origini montenegrine. Il controllo dei militari è scattato sabato sera all’altezza del quartiere di Villanova. L’uomo, residente in città, è stato sorpreso alla guida di un’utilitaria di proprietà di un conoscente, e su richiesta degli uomini in divisa ha prontamente esibito la licenza di guida rilasciata dalle autorità croate.

A prima vista il documento è sembrato autentico, in quanto l’effige ritratta e i dati personali coincidevano con la persona interessata. La sua sfortuna, però, è stata quella di essersi imbattuto negli stessi carabinieri che alcuni anni fa lo avevano condotto in carcere a Montacuto per alcuni precedenti, ai quali è balzato all’occhio un dettaglio non da poco: nel febbraio 2019, quando la patente risultava conseguita, il 58enne era detenuto.

Gli ulteriori approfondimenti, grazie al supporto del Centro di Cooperazione di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, hanno sgomberato il campo da eventuali equivoci: il titolo di guida era stato rilasciato in favore di altro cittadino straniero, inconsapevole e del tutto estraneo alla vicenda. Per il montenegrino sono invece scattate pesanti sanzioni per violazione al Codice della Strada (guida senza patente), accanto ad una denuncia penale per uso di atto falso e ricettazione, quest’ultima punita con la pena della reclusione fino a sei anni. Avrà, dunque, ulteriori guai con la giustizia.