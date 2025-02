Falconara, al Parco Zoo è nato il cucciolo di una scimmia Saki

FALCONARA – Tutto pronto per la stagione 2025 del Parco Zoo Falconara. Sabato primo marzo il giardino zoologico marchigiano aprirà le sue porte al pubblico, portandolo alla scoperta di oltre 200 esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli di tutto il mondo. I visitatori saranno accolti subito da una piacevole sorpresa: un cucciolo di saki dalla faccia bianca (Pithecia pithecia), scimmia originaria delle foreste brasiliane, venuto alla luce nelle scorse settimane. Il nuovo nato, figlio della coppia Gino e Giselle, al momento vive aggrappato alle spalle della mamma. Per conoscere il sesso bisognerà però ancora attendere. Solo con il passare del tempo, infatti, si saprà con certezza se il piccolo saki manterrà il pelo grigio o se svilupperà la maschera bianca tipica degli esemplari maschi.

La stagione 2025 sarà ricca di novità per il mondo della scuola a cui sono dedicate interessanti visite guidate. Tra queste, il percorso nella nuova area bosco di prossima apertura: un sentiero didattico pensato soprattutto per le scuole dell’infanzia ma anche per i piccoli visitatori. Dislocati lungo l’itinerario, i bambini troveranno dei pannelli informativi con tante filastrocche e storie sugli animali ospiti dello zoo, per imparare divertendosi. Si potenzia anche l’offerta per gli studenti delle elementari, medie e superiori con inedite proposte di educazione ambientale in outdoor experience.

Fioccano già le prenotazioni da parte degli istituti scolastici marchigiani che potranno scegliere tra le numerose visite guidate, studiate per mettere in luce diversi aspetti della biodiversità: dal funzionamento degli ecosistemi alle strategie di conservazione delle specie. Tante le attività innovative per esplorare il mondo animale: alimentazione, percezione dell’ambiente attraverso i 5 sensi, caratteristiche di adattamento per sopravvivere nei vari habitat. E ancora, percorsi per viaggiare tra i continenti grazie alle specie presenti nel Parco, ma anche per conoscere più da vicino la fauna italiana e le peculiarità di alcuni esemplari da record.

Sul fronte degli eventi, la stagione 2025 si preannuncia sorprendente. Si comincia già sabato 1 e domenica 2 marzo con “La biologa racconta”. In programma quattro incontri con lo staff didattico-scientifico dello zoo con focus su okapi (ore 11:00), grifoni (ore 12:00), fenicotteri (ore 15:30) e ippopotamo Pippo (ore 17:00). Ogni weekend, inoltre, l’Aia del Contadino ospiterà appuntamenti originali e variegati per tutta la famiglia.

Non mancheranno poi iniziative di successo come la “Caccia alle uova” per Pasqua, la “Caccia alle zucche” per Halloween e “Quando è sera… Retroscena!”, l’evento serale esclusivo per scoprire come vengono gestititi gli animali nei reparti dopo l’orario di chiusura. Torneranno ospiti anche Gi & Raf, il duo comico composto dal ventriloquo Rafael Voltan e dalla simpaticissima giraffa senza peli sulla lingua. Il calendario completo sarà disponibile sul sito della struttura, in fase di rinnovamento nei contenuti e nella grafica. Infine, raddoppiano gli spazi dedicati a compleanni e feste a cura di Baby Planner Italia.

Da sabato prossimo è possibile acquistare in biglietteria l’abbonamento stagionale che consente prezzi agevolati e vantaggi. Nel mese di marzo il Parco Zoo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso alle ore 17:00); nei weekend operativo anche il ristorante con pranzo a buffet.