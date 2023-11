Falconara, si era opposto alla perquisizione insieme a parenti e amici: 38enne dai domiciliari al carcere

Si era opposto, insieme ad una donna, alla perquisizione da eseguirsi nei loro confronti, nell'ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di stupefacenti, chiedendo manforte a parenti e amici

FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nel pomeriggio di ieri 6 novembre, hanno dato esecuzione al decreto di sospensione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di un trentottenne abitante in Falconara Marittima.

Il provvedimento è stato emesso, in pari data, dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona a seguito della comunicazione effettuata dai Carabinieri della Tenenza, dopo che lo stesso si era reso responsabile, lo scorso sabato pomeriggio, del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il trentottenne si era opposto, insieme ad una donna, alla perquisizione da eseguirsi nei loro confronti, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di stupefacenti, chiedendo manforte a parenti e amici. Determinante è stata la prontezza dei militari operanti che hanno richiesto ausilio alla Centrale Operativa, che ha inviato immediatamente sul posto altre pattuglie delle Compagnie limitrofe, per la cinturazione dell’edificio. Solo in una cornice di massima sicurezza e con la professionalità mostrata dai militari l’attività di polizia giudiziaria è stata portata a compimento, senza ulteriori conseguenze.

Dopo le formalità di rito il trentottenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente