Falconara, oltre 10 milioni di finanziamenti. Contributi per chi apre una nuova attività

FALCONARA – «Ancora una volta l’attenta gestione ha consentito di contemperare le crescenti domande di servizi da parte dei cittadini con l’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio». Il vicesindaco Raimondo Mondaini riassume così il 2021 che lo ha visto impegnato con la giunta Signorini. Sul fronte del Bilancio, delega del vicesindaco, nel 2021 nessuna tariffa è stata aumentata, anzi sono state concesse importanti agevolazioni e contributi sulla Tari per aziende e famiglie. Sono stati subito distribuiti i fondi statali per l’emergenza alimentare e per il sostegno ai canoni di locazione per la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Il Comune è anche intervenuto in favore di numerose associazioni del territorio con un concreto sostegno per affrontare i costi di gestione. È stata infine completata la dismissione delle quote di Prometeo Spa, che ha portato nelle casse comunali 2,4 milioni: saranno impiegati quasi integralmente per importanti interventi di edilizia scolastica.

Sempre in capo al vicesindaco Mondaini i Servizi sociali, settore che nel corso del 2021 ha portato a termine l’affidamento della struttura di via Roma, sede di importanti servizi socio-assistenziali che potranno essere potenziati. Attraverso l’Ambito sociale sono stati affidati con un’unica procedura i servizi di assistenza educativa domiciliare e scolastica per i Comuni che ne fanno parte, migliorandone l’efficienza.

L’assessore Clemente Rossi, con delega all’Urbanistica, festeggia l’arrivo di una pioggia di finanziamenti: i 7,5milioni di fondi statali per il progetto Pinqua, per recuperare le aree degradate di Villanova e Fiumesino; i 3 milioni della convenzione con Rfi per il bypass ferroviario, per realizzare infrastrutture pedonali, viarie e verdi a Villanova per attenuare gli effetti del nuovo tracciato. Molto innovativo, tra i progetti realizzati, l’allestimento in via sperimentale di una spiaggia per i cani a Rocca Mare, l’unica spiaggia libera attrezzata della provincia. Sono state inoltre approvate le modifiche al Regolamento edilizio che facilitano le ristrutturazioni, l’efficientamento energetico e la ricarica delle auto elettriche. Sempre sul fronte dell’Urbanistica, resta la mobilitazione per la realizzazione dell’arretramento ferroviario e contro il muro fonoassorbente di Rfi.

Quanto al Commercio, altra delega dell’assessore Rossi, il 2021 ha visto Falconara entrare nell’associazione “NoiMarche BikeLife”, con lo scopo di promuovere il cicloturismo e favorire le attività che vorranno aderire. Grande successo hanno ottenuto altre due iniziative: l’arrivo dei produttori di Campagna Amica ogni giovedì in piazza Mazzini e il bando per i contributi a fondo perduto per le nuove attività.

L’assessore alle Manutenzioni, al Decoro e alla Viabilità Romolo Cipolletti pone tra i target raggiunti la costituzione del nuovo “ufficio Traffico”, che ha permesso di alleggerire il Corpo di polizia locale da molte incombenze burocratiche. L’ufficio Traffico ha elaborato 283 ordinanze, fornito 228 pareri riguardanti modifiche temporanee della viabilità, eseguito 115 sopralluoghi. Quanto all’attività ‘sul campo’, sono proseguiti gli interventi per abbattere le barriere architettoniche e tra gli interventi straordinari, la pulizia del verde all’ingresso dell’aeroporto con il coinvolgimento degli altri enti (lo stesso aeroporto, l’Anas, Rfi), l’installazione di un nuovo semaforo a Case Unrra, la realizzazione di una nuova area di sosta a Villanova. L’ultimo intervento straordinario riguarda la realizzazione dell’area cani in via Castellaraccia.