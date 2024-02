Falconara, oltraggio, minaccia e resistenza ai carabinieri impegnati nei controlli. Denunciato un 64enne

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 64enne abitante a Falconara Marittima per i reati di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari della Tenenza, nella tarda mattinata del 26 febbraio, erano intenti ad effettuare un controllo alla circolazione in via Flaminia del Comune di Falconara Marittima, zona nevralgica ed attenzionata dai carabinieri al fine di garantire la sicurezza pubblica.

In tale contesto sono stati avvicinati dal sessantaquattrenne il quale, senza alcuna valida motivazione ed inspiegabilmente, ha iniziato ad offendere e minacciare gli operanti, per poi porre in essere resistenza nei loro confronti con spintoni e sbracciate al fine di sottrarsi alle procedure di identificazione ed a quelle finalizzate a far cessare la sua condotta. Con non poca difficoltà i militari sono riusciti a far salire l’uomo all’interno dell’autovettura di servizio, conducendolo in caserma per gli accertamenti del caso, al termine dei quali è stato deferito in stato di libertà per i reati di cui sopra.

I fatti si sono verificati in pieno centro abitato, in un orario di punta, area questa frequentata in quel momento da tante persone in transito o che stazionavano nella zona.