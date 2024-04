Falconara, nuovo polo scolastico del centro: ecco il progetto e la nuova viabilità

In via Repubblica durante il cantiere senso unico in direzione Senigallia, parcheggi a spina sul lato mare. La sindaca Signorini: «La scuola è sempre stata una priorità»

FALCONARA – Partirà nei prossimi giorni la demolizione della scuola Giulio Cesare di via Repubblica, nell’ambito del progetto del nuovo polo scolastico di Falconara Centro. L’avvio delle demolizioni comporterà una serie di modifiche viarie in via Repubblica, che sono state anticipate nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, in un’assemblea pubblica convocata dall’amministrazione comunale al Centro Pergoli. Nell’occasione è stato illustrato anche il progetto della nuova cittadella scolastica, che accoglierà bambini e ragazzi di scuola materna, elementare e media.

Erano presenti la sindaca Stefania Signorini, la vicesindaca Valentina Barchiesi, gli assessori Raimondo Baia, Romolo Cipolletti, Marco Giacanella e Ilenia Orologio. Signorini, in particolare, ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione comunale per gli edifici scolastici. «Abbiamo sottoposto a verifica tutti i plessi – ha ricordato – e sulla base di quanto emerso abbiamo avviato una serie di interventi per renderli sicuri ed efficienti. Sono state ristrutturate le scuole Gesù Bambino in centro e Piccolo Principe a Falconara Alta ed è in dirittura d’arrivo la consegna della Da Vinci di Castelferretti, la cui porzione più recente è stata demolita e ricostruita. Ora è il momento di realizzare il progetto del nuovo polo di Falconara Centro, di grande importanza».

Il rendering della nuova scuola centro di Falconara

Gli aspetti tecnici del nuovo polo scolastico di Falconara Centro sono stati illustrati dall’ingegner Roberto Mantovani dei Lavori pubblici del Comune, responsabile unico del procedimento. Attualmente all’interno dei vecchi plessi è in corso la rimozione di allestimenti come termosifoni e finestre e dell’amianto, ma già dalla prossima settimana è prevista la demolizione della scuola Giulio Cesare e del corpo di fabbrica più recente della Leopardi, per poi procedere alla costruzione del nuovo edificio, che sorgerà tra via della Repubblica e via Leopardi. Della Leopardi sarà conservato l’involucro esterno, tutelato dalla Soprintendenza.

Quando inizieranno le operazioni di demolizione sarà rivista la circolazione: in via della Repubblica è prevista l’istituzione del senso unico con direzione Senigallia da via Trieste a via Gobetti. Per viaggiare nella direzione opposta potrà essere utilizzata via Leopardi. Anche l’assetto dei parcheggi sarà modificato, perché nel tratto tra via Trieste e via Colombo, sul lato mare, saranno ricavati stalli a spina di pesce, in modo da incrementare il numero di posti disponibili. La stessa modifica sarà realizzata dal termine del cantiere fino a via Mameli e nel tratto tra via Mameli e via Gobetti. Sul lato monte gli stalli resteranno paralleli al marciapiede. I residenti che hanno partecipato all’assemblea hanno mostrato di apprezzare le modifiche alla circolazione e alla disposizione dei parcheggi. Alcuni hanno fatto notare come la carreggiata sia appena sufficiente per la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia e non è escluso che le modifiche possano diventare definitive.

Falconara, il progetto per la nuova scuola centro

Quanto al progetto, è prevista la realizzazione di tre corpi di fabbrica che si svilupperanno tra via della Repubblica e la sottostante via Leopardi, suddivisi su quattro livelli collegati tra loro da scivoli, scale e ascensori, in modo da abbattere le barriere architettoniche. La scuola materna Peter Pan accoglierà tre aule per un totale di 50 bambini, mentre la elementare Leopardi avrà cinque aule per ospitare fino a 125 alunni. La scuola media potrà invece disporre di sei aule tutte su un unico piano, per accogliere fino a 150 studenti, mentre al piano superiore si svilupperà la palestra con gli spogliatoi, che sarà utilizzata anche dai bambini delle elementari e in orario extrascolastico potrà essere messa a disposizione degli esterni. Allo stesso livello della palestra sarà realizzato anche un tetto giardino. I laboratori e la biblioteca, al servizio della scuola primaria e della secondaria di primo grado, saranno invece realizzati al livello di via Colombo. Proprio la via Colombo sarà uno degli elementi di riqualificazione del rione: sarà trasformata in una piazza lineare, che si allargherà in un cortile all’altezza dell’ingresso della scuola elementare e rappresenterà una prosecuzione di piazza Gramsci. Sempre in via Colombo sarà realizzata un’area verde a servizio della materna. Sullo stesso livello sarà realizzata una mensa scolastica che potrà essere utilizzata da materna ed elementare.