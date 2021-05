Falconara, nuovo etilometro per la polizia locale per i controlli in estate

FALCONARA – Aria di novità nel comando di Polizia locale di Falconara: dopo l’acquisto di due moto per riattivare il servizio di pattugliamento delle strade su due ruote, che mancava da oltre vent’anni, annunciato un paio di settimane fa, gli agenti potranno contare anche su un etilometro di ultima generazione. Uno strumento utile a contrastare la presenza di gente con tasso alcolemico oltre il consentito alla guida.

Il nuovo device Saf’IR Evolution, consegnato nei giorni scorsi, è di dimensioni ridotte e collegato tramite Bluetooth ad una stampante portatile, che consentirà di stampare in tempo reale i risultati. È anche molto semplice da usare: potrà essere impiegato in abbinamento ai ‘precursori’, test usa e getta che indicano se l’automobilista avrà una percentuale di alcol nel sangue entro i limiti di legge (0,5 grammi per litro). Chi risulterà positivo al precursore, sarà sottoposto all’alcoltest.

Etilometro per i vigili di Falconara

L’etilometro sarà impiegato prevalentemente dalla squadra di infortunistica, chiamata ad intervenire in caso di incidenti o di controlli mirati sulla circolazione, da programmare a maggior ragione in vista dell’estate e della revoca del coprifuoco, soprattutto per far sì che la sicurezza stradale non venga messa a repentaglio dall’abuso di alcol. Nei casi di necessità, fino ad oggi, gli agenti avevano sempre dovuto richiedere il supporto delle altre forze di polizia. Specie di fronte a situazioni dubbie, soprattutto in occasione di incidenti, fornivano collaborazione per eseguire l’alcoltest. In caso di scontri con feriti, questi venivano sottoposti agli esami in ospedale. Ora potranno muoversi con piena autonomia.

A tal proposito, è arrivato ieri – 18 maggio – un appello dell’assessore alla Polizia locale di Falconara Raimondo Baia: «Mi rivolgo alla fascia più giovane della popolazione – ha detto –. Invito i ragazzi a non mettersi alla guida dopo aver bevuto, perché la sicurezza sulle strade è la cosa più importante. So che è stato molto difficile vivere in questi mesi con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia, ma la possibilità di uscire e di incontrarsi non rappresenta un via libera agli eccessi. Dalle prossime settimane troverete le pattuglie della polizia locale a vigilare con il nuovo strumento sul rispetto delle regole per una guida sicura, un servizio che deve rappresentare per tutti un deterrente».

Gli agenti assegnati al servizio ‘moto-montato’ di Falconara

Accanto al nuovo etilometro, come anticipato sopra, c’è un’altra news dal comando di Palazzo Bianchi: è tornato il servizio di pattuglia in moto. Sono state infatti acquistate di recente due nuove Benelli 500 da mettere a disposizione della polizia locale. Al servizio «moto-montato» sono stati assegnati otto agenti, che si alterneranno nei vari turni. In sella avranno maggiore manovrabilità, anche per raggiungere i luoghi meno accessibili.