Falconara, ancora interventi al Palasport Badiali

FALCONARA – Continuano gli interventi di adeguamento del Palasport Badiali di via dello Stadio: dopo la ristrutturazione degli spogliatoi e la manutenzione straordinaria dell’illuminazione, in fase di completamento, grazie a fondi regionali sono stati anche sostituiti i tabelloni segnapunti. Quelli già presenti infatti erano obsoleti, malfunzionanti e in caso di guasto era difficoltoso reperire pezzi di ricambio, data la vetustà tecnologica dell’attrezzatura. Per sostituire i tabelloni il Comune ha partecipato a un bando regionale per attrezzature sportive, ottenendo un finanziamento di 14.565 euro. Altri 9.180 euro sono stati stanziati dal Comune, per arrivare all’importo complessivo di 23.745 euro, necessario per acquisto e installazione.

I lavori si sono conclusi e hanno comportato la sostituzione dei vecchi tabelloni segnapunti (parzialmente funzionanti e di difficile manutenzione, in quanto i pezzi di ricambio e le lampadine risultano ora fuori produzione), con nuovi tabelloni segnapunti con tecnologia Led. In particolare è stato installato un nuovo tabellone segnapunti principale, multisport (con possibilità di inserire il punteggio delle partite di basket, volley, calcetto e pallamano) delle dimensioni di due metri per 2,7. Al tabellone principale è stato affiancato un tabellone ripetitore di 2 metri per 1,25.

Nel frattempo è in via di ultimazione l’intervento per il nuovo impianto di illuminazione, che ha interessato l’area di gioco, le gradinate laterali e di quelle di testa. Si sta completando l’installazione del quadro elettrico generale. L’intervento, grazie a un finanziamento regionale, ha l’obiettivo di sostituire il vecchio sistema di illuminazione di tipo alogeno con un’illuminazione con tecnologia led, in modo da potenziare la visibilità e ridurre i consumi.

«Gli interventi al Palabadiali, come la sostituzione del tabellone segnapunti e il nuovo impianto di illuminazione a Led, migliorano la qualità della struttura e garantiscono risparmio energetico e migliore visibilità – afferma la vicesindaca Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici –. L’aspetto importante è che sono stati realizzati grazie a finanziamenti regionali, senza gravare interamente sul bilancio comunale. Un risultato concreto per lo sport e la sostenibilità nella nostra città».

«I lavori di manutenzione straordinaria al Palabadiali rappresentano un passo importante per la valorizzazione del nostro impianto sportivo – aggiunge l’assessora allo Sport Ilenia Orologio –. L’ammodernamento dell’illuminazione con tecnologia Led migliora sensibilmente la fruibilità della struttura, ma ciò che mi emoziona particolarmente è il nuovo tabellone segnapunti: per me, è un sogno che si realizza, viste le difficoltà che il Comune doveva affrontare ogni volta che il vecchio tabellone aveva bisogno di manutenzione, a causa delle difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Un segnale concreto di attenzione verso lo sport e chi lo vive ogni giorno».