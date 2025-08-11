Falconara, ancora interventi al Palasport Badiali
Falconara, ancora interventi al Palasport Badiali

«L’ammodernamento dell’illuminazione con tecnologia Led migliora sensibilmente la fruibilità della struttura», ha detto l’assessora allo Sport del Comune di Falconara Ilenia Orologio

Uno dei tabelloni soggetti a manutenzione del palaBadiali di Falconara
FALCONARA – Continuano gli interventi di adeguamento del Palasport Badiali di via dello Stadio: dopo la ristrutturazione degli spogliatoi e la manutenzione straordinaria dell’illuminazione, in fase di completamento, grazie a fondi regionali sono stati anche sostituiti i tabelloni segnapunti. Quelli già presenti infatti erano obsoleti, malfunzionanti e in caso di guasto era difficoltoso reperire pezzi di ricambio, data la vetustà tecnologica dell’attrezzatura. Per sostituire i tabelloni il Comune ha partecipato a un bando regionale per attrezzature sportive, ottenendo un finanziamento di 14.565 euro. Altri 9.180 euro sono stati stanziati dal Comune, per arrivare all’importo complessivo di 23.745 euro, necessario per acquisto e installazione.

I lavori si sono conclusi e hanno comportato la sostituzione dei vecchi tabelloni segnapunti (parzialmente funzionanti e di difficile manutenzione, in quanto i pezzi di ricambio e le lampadine risultano ora fuori produzione), con nuovi tabelloni segnapunti con tecnologia Led. In particolare è stato installato un nuovo tabellone segnapunti principale, multisport (con possibilità di inserire il punteggio delle partite di basket, volley, calcetto e pallamano) delle dimensioni di due metri per 2,7. Al tabellone principale è stato affiancato un tabellone ripetitore di 2 metri per 1,25.

Nel frattempo è in via di ultimazione l’intervento per il nuovo impianto di illuminazione, che ha interessato l’area di gioco, le gradinate laterali e di quelle di testa. Si sta completando l’installazione del quadro elettrico generale. L’intervento, grazie a un finanziamento regionale, ha l’obiettivo di sostituire il vecchio sistema di illuminazione di tipo alogeno con un’illuminazione con tecnologia led, in modo da potenziare la visibilità e ridurre i consumi.

«Gli interventi al Palabadiali, come la sostituzione del tabellone segnapunti e il nuovo impianto di illuminazione a Led, migliorano la qualità della struttura e garantiscono risparmio energetico e migliore visibilità – afferma la vicesindaca Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici –. L’aspetto importante è che sono stati realizzati grazie a finanziamenti regionali, senza gravare interamente sul bilancio comunale. Un risultato concreto per lo sport e la sostenibilità nella nostra città».

«I lavori di manutenzione straordinaria al Palabadiali rappresentano un passo importante per la valorizzazione del nostro impianto sportivo – aggiunge l’assessora allo Sport Ilenia Orologio –. L’ammodernamento dell’illuminazione con tecnologia Led migliora sensibilmente la fruibilità della struttura, ma ciò che mi emoziona particolarmente è il nuovo tabellone segnapunti: per me, è un sogno che si realizza, viste le difficoltà che il Comune doveva affrontare ogni volta che il vecchio tabellone aveva bisogno di manutenzione, a causa delle difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Un segnale concreto di attenzione verso lo sport e chi lo vive ogni giorno».

