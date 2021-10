Falconara, nonna Iolanda festeggia 101 anni

La signora Bendelari, ospite della struttura Gerundini, ha ricevuto anche una videochiamata del sindaco Stefania Signorini per gli auguri, oltre alle visite dei parenti

FALCONARA – Un traguardo meraviglioso per Teresa Iolanda Bendelari, la nonnina ospite della casa di riposo Gerundini. La signora, oggi 21 ottobre, tocca il traguardo dei 101 anni e stamattina ha ricevuto la visita dei tre figli che, a turno, si sono alternati nella struttura di via Da Vinci per farle gli auguri.

Purtroppo, come lo scorso anno, la normativa anti-Covid non ha consentito di promuovere una vera e propria festa, ma a Iolanda sono arrivate comunque tante attestazioni di affetto, tra le quali quella del sindaco Stefania Signorini che le ha di nuovo telefonato con una videochiamata: «È bello vederti così sorridente – ha detto il sindaco – e voglio farti gli auguri anche l’anno prossimo e negli anni a venire».

Questa mattina, durante il collegamento con il primo cittadino, era presente anche il presidente della struttura Giovanni Angelelli, oltre a due figli della nonnina. Il personale ha fatto preparare una grande torta, addobbi e palloncini colorati e ha organizzato tutto per gli auguri a distanza.

Nonna Iolanda è nata il 21 ottobre 1920 ad Ancona, dove ha vissuto anche dopo il matrimonio con Antonio Rizzo, carabiniere a Torrette, e la nascita dei tre figli. Nel corso degli anni sono arrivati sette nipoti e sei pronipoti. Dopo la pensione di Antonio, il trasferimento a Castelferretti. È ospite del Gerundini dal 2016 ed è tra le più attive, grazie alle attività organizzate dal personale.