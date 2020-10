Falconara: niente Imu per i proprietari che concedono gratis gli immobili a enti territoriali o associazioni

FALCONARA – Niente Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito agli enti territoriali e alle associazioni senza fini di lucro. È quanto prevede il nuovo regolamento Imu del Comune di Falconara, che ha scelto di applicare un’esenzione prevista dal comma 777 della legge finanziaria 160/2019. In base alle nuove regole comunali, i proprietari di immobili non pagheranno l’imposta comunale se questi sono stati concessi agli enti territoriali come lo stesso Comune di Falconara, la Provincia o la Regione, oppure ad altri enti non commerciali, comprese le associazioni iscritte all’albo comunale delle libere forme associative.

Il vicesindaco di Falconara Raimondo Mondaini

«La legge finanziaria 160/2019 dava la possibilità ai Comuni di decidere se applicare o meno l’esenzione attraverso i propri regolamenti e abbiamo voluto rendere subito concreta questa opportunità consapevoli del gran numero di associazioni presenti sul territorio -spiega il vicesindaco Raimondo Mondaini, con delega al Bilancio -. Falconara ha un tessuto associativo molto ricco, ma il Comune non avrebbe a disposizione un numero sufficiente di immobili per garantire una sede a tutte quelle realtà che svolgono un’attività meritevole di tutela in convenzione con l’ente».

L’esenzione sarà applicata a determinate condizioni: l’immobile deve essere concesso in comodato d’uso gratuito registrato all’Agenzia delle entrate; i locali devono essere effettivamente utilizzati dai beneficiari per le attività istituzionali (per esempio come sede dell’associazione che li ha ottenuti in comodato); nel caso in cui l’immobile sia concesso a un’associazione, questa deve essere iscritta all’elenco delle libere forme associative, istituito presso il Comune di Falconara, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulle associazioni; deve essere stata stipulata una convenzione con il Comune per l’esercizio di un’attività meritevole di tutela, con riferimento a quelle previste dallo stesso Regolamento sulle libere forme associative; infine l’immobile oggetto di comodato non deve essere di tipo industriale né un’abitazione di lusso.

I proprietari che vogliono beneficiare dell’esenzione dovranno presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del comodato.