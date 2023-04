Falconara, nasconde 40 grammi di hashish nel garage: denunciato

ANCONA – Durante il fine settimana appena trascorso, i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno deferito in stato di libertà un 38enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante un normale controllo svolto in pieno centro, sin dalle prime battute si era mostrato particolarmente agitato, nonostante fosse incensurato: gli uomini dell’Arma hanno così deciso di approfondire gli accertamenti, eseguendo un’accurata perquisizione personale, svolta anche con l’ausilio di unità cinofile della Polizia Locale di Rimini, che in quel momento si trovavano in città in virtù di un servizio congiunto con l’equipollente organo di polizia del posto.a

La condotta tenuta dal cane antidroga ha confermato i sospetti degli operanti: l’uomo infatti aveva certamente portato dello stupefacente e, sebbene non rinvenuto nell’immediatezza, i militari hanno ritenuto di proseguire l’attività estendendola anche alla sua abitazione.

Una volta all’interno, ogni sospetto è stato fugato: il 38enne, infatti, nel suo garage aveva occultato cinque frammenti di hashish del peso complessivo superiore a 40 grammi, oltre ad un bilancino di precisione ed altra strumentazione idonea al confezionamento della sostanza.

Il materiale rinvenuto è stato così sottoposto a sequestro: l’uomo, inchiodato alle sue responsabilità dalle evidenze raccolte, è stato dunque denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ancona.