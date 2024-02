Falconara, nasconde dosi di hashish in un pacchetto di fazzoletti: denunciato spacciatore

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un 40enne del luogo per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato nella frazione di Castelferretti di Falconara Marittima, i militari hanno notato due persone confabulare tra di loro, sorprendo l’uomo nella flagranza del reato, con la cessione di sei dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, che sarebbe avvenuta poco prima nei confronti di un ventottenne. Le dosi di hashish, al fine di eludere i controlli, erano nascoste all’interno di un pacchetto di fazzolettini.

La successiva perquisizione locale effettuata nei confronti del quarantenne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha consentito di rinvenire altre due dosi di hashish ed un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, per un quantitativo di 7,5 grammi circa e la strumentazione per la pesatura delle dosi sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre l’acquirente è stato segnalato alla competente Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.



Nell’ambito dei mirati servizi finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento nelle zone della stazione ferroviaria e del centro abitato del Comune di Falconara Marittima, punti nevralgici e sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica, i carabinieri della Tenenza hanno sorpreso, per ben due volte nel giro di quarantotto ore, un 28enne del luogo intento a violare il divieto di accesso nelle aree urbane del centro abitato, misura di prevenzione notificatagli in data 02 febbraio 2024 ed applicatagli, in data 1 febbraio 2024, dal Questore di Ancona, su proposta della stessa Tenenza. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di cui all’art. 10, nr. 2, del Decreto Legge nr. 14/2017.



Infine un 43enne del luogo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per la violazione della predetta misura. Lo stesso, nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri della Tenenza, per otto volte nel giro di poco più di un mese ha disatteso alcune prescrizioni della competente Autorità Giudiziaria, frequentando persone controindicate, omettendo di presentarsi presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza e non rimanendo nella propria abitazione in orario notturno.