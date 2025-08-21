Falconara, nasce un Centro per la Famiglia

Avrà sede in locali di proprietà comunale a Falconara Marittima e Chiaravalle, con iniziative diffuse anche negli altri Comuni dell’ambito

FALCONARA – Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, al sostegno e alla crescita delle famiglie prenderà vita nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 12, grazie alla nascita del Centro per la Famiglia, che avrà sede in locali di proprietà comunale a Falconara Marittima e Chiaravalle, con iniziative diffuse anche negli altri Comuni dell’ambito.

Il progetto, promosso con il sostegno della Regione Marche attraverso il Fondo per le politiche della famiglia 2024, mira a offrire servizi concreti e gratuiti per rafforzare il ruolo della famiglia come nucleo centrale della società. A realizzarlo sarà un ente del Terzo Settore, selezionato tramite una procedura pubblica avviata nei giorni scorsi.

L’obiettivo è quello di creare un punto di riferimento per tutte le età. Il futuro Centro per la Famiglia sarà infatti molto più di un luogo fisico: rappresenterà una vera e propria rete di supporto, con servizi rivolti a genitori, bambini, giovani e anziani. Tra le attività previste figurano consulenze per la genitorialità (biologica, adottiva e affidataria), percorsi di sostegno educativo e relazionale, incontri culturali e momenti di confronto tra famiglie, laboratori per la prevenzione dei rischi digitali e delle dipendenze tra i minori, iniziative di inclusione e partecipazione attiva per le persone anziane.

«L’obiettivo è promuovere il benessere familiare in tutte le sue dimensioni – spiegano dall’Ambito Sociale 12 – offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide educative, relazionali e sociali che le famiglie di oggi si trovano ad affrontare».

Si tratta di un’opportunità per il territorio: il Centro vuole rappresentare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie, ma anche una risorsa per l’intera comunità. L’iniziativa punta infatti a rafforzare le responsabilità genitoriali e le competenze educative, prevenire situazioni di disagio giovanile, valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa attiva, ridurre la conflittualità familiare, facilitare l’accesso ai servizi sociali, riducendo il ricorso agli interventi emergenziali.

Il progetto, in linea con le politiche regionali a favore della famiglia, si inserisce in un percorso più ampio di promozione del welfare comunitario e della cittadinanza attiva.

Alla realizzazione del Centro potranno concorrere, presentando apposita proposta progettuale, organizzazioni del Terzo Settore come associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni ed enti del non profit. L’avviso pubblico è consultabile sui siti istituzionali dei Comuni dell’ATS 12.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Falconara uno dei due poli del nuovo Centro per la Famiglia, che rappresenta un investimento importante sul benessere delle persone e sulle relazioni – ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali di Falconara Marittima, Ilenia Orologio – In un momento storico in cui le famiglie affrontano sfide complesse, offrire loro uno spazio di ascolto, orientamento e supporto significa rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. Questo progetto è il segno concreto di una visione inclusiva e attenta ai bisogni di tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. Come Ambito Territoriale continueremo a sostenere iniziative che promuovano la coesione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini».