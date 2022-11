Falconara: in motorino senza assicurazione e revisione, con patente scaduta. Sanzionato dalla polizia locale

FALCONARA – Sanzionato un uomo su un motorino senza assicurazione né revisione, con la patente scaduta. È accaduto a Falconara Marittima. Inseguito a piedi per il centro città, l’uomo, un 20enne magrebino, è stato bloccato e identificato dagli agenti di polizia locale di Falconara, che gli hanno trovato addosso oltre 2mila euro in contanti, tutti in banconote da 20 e 50 euro.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il giovane aveva numerosi precedenti di polizia. Il 20enne aveva attirato l’attenzione degli operatori perché, alla vista delle divise, si era allontanato in modo precipitoso per sottrarsi al controllo.

Era insieme a un connazionale, che si è diretto in spiaggia ed è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’attività di controllo mirato della zona del centro, portata avanti mercoledì, è stata organizzata dal Comando falconarese per verificare la detenzione di stupefacenti anche attraverso perquisizioni, con agenti in supporto alla pattuglia a piedi che ogni giorno presidia piazza Mazzini, la stazione e le aree limitrofe. In totale sono state identificate otto persone, sei di origine straniera, che si aggiravano tra piazza Mazzini, la stazione e il cavalcavia di via Cairoli.

Uno dei soggetti, che viaggiava a bordo di uno scooter, è stato sanzionato per guida con patente scaduta, mancanza di revisione, assicurazione e documenti al seguito. Insieme alle sanzioni è scattato anche il sequestro del mezzo e sono in corso ulteriori accertamenti sul permesso di soggiorno.

«Gli agenti della polizia locale – dice l’assessore Raimondo Baia – si distinguono ancora una volta per il lavoro svolto in modo eccezionale in centro città, una presenza preziosa a tutela dell’incolumità pubblica che garantisce una città sempre più a misura di cittadino. I continui controlli sulle persone, i blitz nelle attività commerciali considerate ‘a rischio’, la lotta all’abusivismo commerciale, i posti di controllo con etilometro, il presidio costante di stazione, piazza e litorale, hanno fatto sì che la città sia diventata molto più sicura rispetto a qualche tempo fa. D’altronde, questo era un obiettivo dell’amministrazione comunale e, a breve, contatterò gli organi competenti per avere una indicazione sui reati commessi nel nostro territorio, rapportati alla media nazionale e divisi per categorie. Con l’occasione – conclude l’assessore alla Polizia locale ringrazio per il prezioso lavoro svolto gli uomini della Tenenza dei carabinieri di Falconara e le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, con le quali è stato instaurato un importante rapporto di collaborazione».