Falconara: è morta Loretta Mancini, titolare della pasticceria Galilei

FALCONARA MARITTIMA – Ieri sera (27 marzo) è morta Loretta Mancini, nota commerciante di Falconara, titolare della pasticceria Galilei (che si trova nella stessa via Galilei, a Falconara Alta). All’inizio del mese aveva compiuto 64 anni.

Era ricoverata da un paio di settimane in rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona e, tre giorni dopo il ricovero (non dovuto al Covid-19), è risultata positiva al coronavirus.

Il sindaco di Falconara Stefania Signorini su Facebook esprime il suo cordoglio: «Mi dispiace moltissimo per la scomparsa di Loretta Mancini, titolare del forno pasticceria Galilei. Ho abitato per tanti anni in via Galilei, dove vivono ancora i miei genitori, e sono andata spesso in quel forno incontrando la gentilezza e la cortesia di Loretta. Ci mancherai Loretta, ci mancherà il tuo sguardo dolce».