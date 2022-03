Falconara, Morena e Giorgio con la casa all’asta: fissata la data. Il caso affrontato ancora a Pomeriggio 5

ANCONA – «Il 20 aprile è dietro l’angolo e io sto malissimo, non so come faremo ad uscire da questa situazione». Morena Santi è disperata dopo aver appreso dal suo avvocato che è stata fissata la data in cui l’appartamento, dove vive da quarant’anni insieme al marito Giorgio Mariotti, andrà nuovamente all’asta, il 20 aprile, dopo che la prima era andata deserta.

I due coniugi di Falconara Marittima, sono entrambi gravemente malati: Morena ha 62 anni, è diabetica, in lista di attesa per un intervento di asportazione dell’utero e nel 2020 in piena pandemia è stata operata per un carcinoma mammario, mentre Giorgio, 64 anni, è costretto a letto, immobilizzato a causa di una patologia neurodegenerativa progressiva e incurabile.

L’appartamento in via Sardegna, a Falconara Marittima, è andato all’asta in seguito al fallimento dell’azienda di famiglia di Giorgio, la concessionaria Mercedes e Smart Mariotti. La quota di abitazione finita all’asta è la metà acquisita dal marito al momento del matrimonio avvenuto più di 40 anni fa in comunione dei beni.

Morena è legatissima all’appartamento acquistato da suo padre prima del matrimonio, e all’atto della vendita all’asta della metà di appartamento del marito a lei spetta la liquidazione della sua quota, dalla quale teme di ricevere solo «briciole», denaro non sufficiente neanche a pagare un affitto, visto che percepiscono solo la pensione del marito.

Il timore è che via via che si terranno le successive prima o poi la sua casa sarà venduta e a un valore abbondantemente inferiore a quello di mercato. Il caso dei due coniugi è stato trattato nuovamente a Pomeriggio 5, il programma trasmesso da Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, che il 2 marzo si è collegata ancora una volta con l’appartamento dei due falconaresi.

D’Urso ha spiegato che alla redazione della trasmissione televisiva sono giunti numerosissimi messaggi, da parte di persone disponibili ad aiutare concretamente i due coniugi. La conduttrice trasmetterà la lista di persone a Morena Santi, la quale provvederà a contattare uno per uno coloro che sono pronti ad aiutarla, fornendo loro il suo Iban (IT47A0760102600001046350326 intestato a Morena Santi) per la raccolta fondi che le consentirà di riacquistare la quota di abitazione del marito a suo nome, per evitare che l’appartamento finisca nuovamente all’asta.

L’anziana ci spiega che stando al suo avvocato per riacquistare la metà della casa serviranno «almeno 60mila euro», una cifra importante e oltretutto, come spiega, «ho poco tempo, il 20 aprile arriva in un attimo, ci vuole un miracolo». Il sindaco di Falconara Stefania Signorini avrebbe dato la propria disponibilità ad interessarsi della vicenda.

Intanto il marito Giorgio è stato ricoverato in ospedale a Torrette, per una setticemia. «Sono sfiduciata – conclude -, ho paura di non fare in tempo a raccogliere il denaro e di restare senza casa. La nostra situazione è sempre più difficile».