Sale sul tetto di casa e minaccia: «Mi butto». Salvato dai carabinieri

L’intervento è avvenuto in via Bixio. Al 112 erano arrivate diverse chiamate dei cittadini. Paura per un 22enne

FALCONARA – Un uomo minaccia di buttarsi dal tetto ma i carabinieri lo salvano. È successo ieri in via Bixio. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ancona si sono resi protagonisti del salvataggio di un 22enne del Bangladesh che aveva minacciato di suicidarsi.

I fatti si sono verificati nella primissima mattinata: numerosissime chiamate erano pervenute sull’utenza di emergenza 112 per segnalare la presenza di un giovane, sul tetto di una palazzina, in evidente stato di agitazione e con intenti suicidi.

L’equipaggio della Radiomobile si è così precipitato sul posto a sirene spiegate, raggiungendo lo stabile indicato dai cittadini.

Resisi conto della situazione di imminente pericolo per la vita del giovane, gli uomini dell’Arma hanno così raggiunto il terrazzino del palazzo: qui hanno tentato di colloquiare con il 22enne, cercando di calmarlo.

Il suo turbamento era però troppo grande e le parole non hanno sortito l’effetto sperato: improvvisamente il ragazzo, dopo aver afferrato un cavo di antenna, se l’è avvolto al collo, tentando di strangolarsi.

Solo la pronta reazione dei carabinieri ha evitato la tragedia: i militari si sono lanciati sul giovane, riuscendo a bloccarlo e a liberargli la gola dal cavo, agendo in una cornice di piena sicurezza.

Dopo averlo fatto tranquillizzare, con non poche difficoltà, il 22enne è stato affidato alle cure di personale sanitario del 118, che lo ha immediatamente trasportato, non in pericolo di vita, presso l’ospedale Torrette di Ancona per lo svolgimento di tutti gli accertamenti del caso.