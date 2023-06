Falconara Marittima: assessori, deleghe e mission della giunta bis della Signorini

FALCONARA – La giunta che accompagnerà il sindaco Stefania Signorini nel suo secondo mandato è composta di vecchie conoscenze per dare continuità agli impegni assunti e ai progetti avviati, ma anche new entry per scandire con un passo diverso il futuro della città. Rieletta alla prima tornata, il sindaco Stefania Signorini si dice entusiasta delle elezioni ma anche un po’ rammaricata dall’atteggiamento degli avversari.

«Nessuno mi ha espresso le congratulazioni – ammette –, ho solo incontrato una consigliera di opposizione e ricevuto le congratulazioni da Marco Luchetti (ex candidato sindaco nel 2018, ndr) ma nessuno degli altri si è fatto vivo. Auspico un percorso condiviso, costruttivo e di ascolto anche con l’opposizione, affinché si possano stemperare i toni di questa campagna elettorale così aspra. Screditare la città è un atteggiamento che non porta a nulla», conclude Stefania Signorini che si propone in questo mandato bis come “il sindaco di tutti”. E per questo, lancia l’iniziativa “Un caffè col sindaco”: appuntamento piacevole davanti ad un caffè nei bar della città per parlare dei problemi di Falconara direttamente col primo cittadino.



Stefania Signorini, laureata in Lettere e Filosofia, tre abilitazioni all’insegnamento nelle scuole superiori (italiano e latino, storia e filosofia, italiano e storia), vincitrice di un concorso per docente presso la SISS (Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario) dell’Università degli studi di Macerata, nel 2008 ha vinto il concorso regionale da dirigente scolastico e dal 2011 è dirigente dell’IIS Cambi-Serrani. «Ringrazio Raimondo Mondaini e Clemente Rossi che non saranno in giunta ma che sono stati fondamentali per la realizzazione di tanti progetti».

Il suo vice, con le deleghe alle Politiche dei lavori pubblici, politiche del patrimonio e demanio, politiche dell’ambiente e protezione civile, sarà Valentina Barchiesi, classe 1984, laureata in Ingegneria edile-Architettura. Attualmente lavora come funzionario tecnico all’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche. E’ esponente di Falconara in Movimento.

«Sono orgogliosa di portare avanti le deleghe che avevo nella precedente legislatura, poiché sono molto tecniche e mi permettono di portare avanti tanti progetti importanti. Questa è una amministrazione del fare, abbiamo iniziato tante opere e vorrei portarle a compimento. Ci sono anche piccoli progetti che vanno completati. Sono pronta con la stessa carica e impegno a portare avanti quanto iniziato».

Confermato Raimondo Baia, classe 1976, assessore alle politiche dello sport, polizia amministrativa e locale. È funzionario tecnico di una società del territorio. È fondatore della lista Falconara 2028.

«Puntiamo a rilanciare lo sport a Falconara anche con la sistemazione e riqualificazione degli impianti sportivi – sottolinea – campi fa tennis, restyling del palasport, della pista di atletica e il campo sportivo polivalente: progetti che consegneremo alla cittadinanza affinché lo sport sia il fiore all’occhiello della città». Sulla Polizia locale assicura la continuità del progetto “Spiagge sicure” e l’obiettivo di avere unità cinofile anche per Falconara.

Romolo Cipolletti, classe 1952, mantiene le politiche dell’arredo urbano, viabilità, strade, segnaletica stradale, aree pubbliche, manutenzione del patrimonio comunale. È stato comandante della polizia locale di Falconara e comandante della polizia locale di Montemarciano, ora in congedo.

«Provengo dalla precedente amministrazione – dice – e tra i tanti progetti che il sindaco ha portato avanti, posso dire che finalmente siamo riusciti a risolvere una criticità che da 100 anni era la piaga della viabilità di Falconara: mi riferisco alla realizzazione dell’attraversamento pedonale che abbiamo realizzato a Fiumesino dove ci sono state fin troppe morti». È espressione di Falconara in Movimento.

Marco Giacanella, classe 1977 è assessore alle Politiche del bilancio, risorse umane, informatizzazione, politiche giovanili, turismo e cultura. «Ho esperienza amministrativa fin dal 2008. Il sindaco ha sempre tenuto per sé le deleghe a turismo, cultura e politiche giovanili-informatiche, sono onorato che le abbia passate a me. Con FalComics abbiamo segnato un salto di qualità – dichiara – la capacità di prendere finanziamenti sovra comunali per oltre 36 milioni è un risultato eclatante che da una prospettiva diversa alla nostra città. Sarà una bella sfida la gestione della delega al bilancio…».

È laureato in Giurisprudenza e attualmente lavora per un istituto di credito come specialista in gestione contenzioso amministrativo immobiliare. È stato nominato in quota Uniti per Falconara.

Ilenia Orologio, classe 1978, alla sua prima esperienza da assessore ha le deleghe alle politiche sociali e della famiglia, welfare, commercio e Suap, pari opportunità e politiche scolastiche. «Ringrazio il sindaco Signorini per la fiducia – dice subito – sono abituata a darmi degli obiettivi e raggiungerli con massimo impegno».

È laureata in Economia e Commercio. È titolare di un’attività imprenditoriale di Falconara (Pasticceria Tesoro), mamma di tre figli e per anni è stata impegnata nell’associazionismo locale. È espressione della lista Direzione Domani.