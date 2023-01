Falconara: Marco Baldassini è il candidato sindaco della coalizione formata da liste civiche e Polo dei Riformisti

FALCONARA- Il candidato sindaco Marco Baldassini correrà alle elezioni amministrative di Falconara sostenuto da due liste civiche, Ancora Falconara Marittima e Vola Falconara Marittima, e da una lista formata da Terzo Polo, Azione e Italia Viva, e socialisti. La squadra è stata presentata in un gremito Centro Pergoli alla presenza del Responsabile di Azione, Tommaso Fagioli, e dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva, Silvia Rosati, che hanno sottolineato i punti di forza della coalizione.

Tommaso Fagioli

Baldassini, comandante della marina mercantile italiana e attuale consigliere comunale di opposizione, ha spiegato la scelta dei nomi per le civiche. «L’ancora per fermare la deriva e il degrado verso cui sta andando Falconara; Vola per tornare a vedere una città migliore e più bella».

Tra i temi principali del programma elettorale, sanità, giovani, turismo e commercio. «Sanità perché i servizi resi ai cittadini sono insufficienti e le strutture carenti. A tale scopo, grande novità, in caso di vittoria verrà istituito un assessorato dedicato a questa importante problematica che l’attuale Giunta ha invece tolto- afferma il candidato sindaco-. Tra le nostre priorità il rilancio del turismo e del commercio, attenzione verso i giovani e politiche atte a convincere quel 30% di falconaresi che nelle ultime tornate elettorali non si sono recati alle urne».

Marco Baldassini

Tra gli aspetti più rilevanti che contraddistingueranno, in caso di vittoria, l’operato di Baldassini ci sono l’ascolto e il dare voce ai cittadini anche attraverso l’istituzione dei consigli di quartiere. «Se dovessi essere eletto farò il Sindaco a tempo pieno e la mia porta sarà sempre aperta ai cittadini. La lista sarà composta da persone che vogliono perseguire il bene comune e che non fanno della politica la loro professione» dichiara il candidato sindaco.

Le liste sono attualmente composte da 26 candidati consiglieri su 30 e Baldassini ha già annunciato i nomi di due donne che entreranno nell’eventuale Giunta. La carica di vicesindaco sarà ricoperta dall’ex dirigente scolastica Maria Ambrogini in rappresentanza dei Riformisti e a cui andrà l’assessorato Scuola e Cultura. E poi la dott.ssa Francesca Rosati nel ruolo di assessore alla Sanità e Servizi sociali.

Maria Ambrogini

Maria Ambrogini, falconarese doc, ha insegnato per 20 anni matematica e per 9 ha diretto l’Istituto comprensivo Ferraris. «Nella mia carriera di insegnante di matematica e di dirigente scolastica ho sempre agito per trovare soluzioni a problemi concreti – commenta–. Ora ho scelto di sostenere una coalizione fondata su proposte riformiste, lungimiranti e coraggiose che non guardano solo al consenso del giorno dopo. La coalizione formata dalle liste civiche a sostegno di Baldassini Sindaco e Polo dei Riformisti per Falconara è l’alternativa più credibile a una destra mascherata sotto le spoglie di liste civiche e a una sinistra sempre più massimalista, sempre più confusa e appiattita sul fronte dei 5 Stelle».

Marco Baldassini aveva ufficializzato la sua candidatura già nei mesi scorsi e alle elezioni amministrative della prossima primavera dovrà affrontare, per il momento, due avversarie: l’avvocato Annavittoria Banzi, candidata sindaco della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e delle liste Cittadini in Comune e Siamo Falconara, e Anna Grasso, la commissaria della Polizia Locale di Jesi candidata sindaco della lista civica Falconara Libertas. Si attende poi il nome di un’altra donna: la riconferma dell’attuale sindaco Stefania Signorini come candidata sindaco per il centrodestra.