Falconara, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: nei guai 55enne

FALCONARA – A Falconara M.ma, negli ultimi tre giorni, sono stati eseguiti tre provvedimenti importanti per i militari della locale Tenenza guidati dal S.Ten. Esposito. Lunedì mattina, esecuzione di ordinanza di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, nei confronti di una donna 46enne del posto che dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione per un’evasione documentata e risalente al 2018.

Lunedì pomeriggio a finire nel carcere di Montacuto è stato un uomo classe ’68 del posto che dovrà scontare una pena di 6 anni per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Episodi risalenti a circa 11 anni fa e commessi a Falconara.

Infine, martedì, a finire nei guai è stato il cittadino 20enne, anconetano, già arrestato l’estate scorsa dai militari del Norm – unitamente a quelli della Tenenza – per rapina in concorso, ai danni di una giovane ragazza, commessa presso uno stabilimento balneare. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto i Carabinieri di Falconara hanno ampiamente documentato come lo stesso non ottemperasse in maniera precisa all’obbligo di presentazione alla p.g. che derivava dagli episodi estivi.