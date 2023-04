Falconara, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: arrestato 55enne

FALCONARA – Si comunica che nei giorni scorsi a Falconara Marittima è stato tratto in arresto un uomo di 55enne, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a seguito di condanna definitiva della Suprema Corte di Cassazione, intervenuta l’8 marzo scorso per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il provvedimento materialmente eseguito dai carabinieri della Tenenza di Falconara, trae origine dalle indagini condotte nel 2012 dalla locale Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona che, nel contesto investigativo, evidenziarono le fattispecie penali poi contestate, maturate in seno ad un ambiente familiare caratterizzato da maltrattamenti ai danni delle figlie adottive, all’epoca dei fatti tutte minorenni, una delle quali vittima anche di violenza sessuale.

La vicenda venne portata alla luce grazie all’efficace interazione tra il personale docente della scuola frequentata dalla minore, che ebbe prontamente modo di captare il grave disagio patito dalla bambina – ed i servizi sociali del Comune di Falconara Marittima, che misero subito in protezione le minorenni allertando, nel contempo, il Tribunale per i Minorenni delle Marche.

Dopo mesi di attività investigative, l’uomo venne inizialmente deferito in stato di libertà. Il 10 aprile 2019 veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Ancona, sentenza poi confermata nell’aprile 2022 dalla Corte di Appello. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Montacuto, dove dovrà espiare la pena di 6 anni 6 e mesi di reclusione.