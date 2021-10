Falconara, accusa un malore in spiaggia: una 70enne a Torrette

La donna ha iniziato a non sentirsi bene e i presenti e le sue amiche hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Era uscita per una passeggiata. In ospedale è arrivata con un codice giallo

FALCONARA – Si era recata in spiaggia per una passeggiata, per poi fermarsi in una delle strutture del litorale, quando ha accusato un improvviso malore. Paura per una 70enne, immediatamente soccorsa dal personale della Croce Gialla di Ancona.

La donna era in compagnia di alcune amiche che, assieme ai presenti, hanno provveduto ad avvertire tempestivamente i sanitari. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi 18 ottobre, nel tratto antistante il sottopasso di via Goito. Una volta stabilizzata sul posto, la 70enne è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo.

Per quanto siano stati momenti di grande apprensione generale, le condizioni della donna non sembravano gravi. Ma dovrà compiere ulteriori accertamenti in ospedale per comprendere le cause del malore.