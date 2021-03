Falconara: ha un malore davanti alla chiesa, muore nota commerciante

La vittima è Morena Recanatesi, 50 anni, titolare della Bottega del Caffè. Si trovava in via Mameli quando è caduta a terra. Inutili i soccorsi

FALCONARA – Un malore in via Mameli si porta via la commerciante Morena Recanatesi, 50 anni, titolare della Bottega del Caffè.

La donna è deceduta attorno alle 13 di oggi, davanti alla Chiesa del Rosario. Sarebbe stato un aneurisma a farle perdere i sensi e cadere a terra. Inutili i soccorsi. Uno choc per la città dove Recanatesi era molto conosciuta per la sua attività di dolciumi, bomboniere e articoli da regalo in via Cairoli. Sul posto sono andati i carabinieri della Tenenza. Rintracciati i familiari la salma è stata portata all’obitorio di Torrette e già restituita ai propri cari per organizzare il funerale. Recanatesi lascia due figli e il marito.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia tra i quali quello del sindaco Stefania Signorini. «La morte di Morena Recanatesi è un duro colpo per la città. La sua era una presenza storica del commercio cittadino – aggiunge il primo cittadino – e anche la mia famiglia, in particolare mia madre, frequentava spesso il negozio in cui Morena ti accoglieva ogni giorno, con la sua empatia. Era una persona dinamica, attiva ed è difficile immaginare di non vederla più dietro il bancone».

Anche i colleghi commercianti del gruppo I love shopping a Falconara ricordano Morena Recanatesi: «La nostra amica e collega, con il suo coraggio, la sua forza e il suo sorriso ci ha dato un grande esempio di vita. Siamo vicini alla famiglia».