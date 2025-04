Falconara, al via i lavori per pulire l’arenile e sistemare i sottopassi

Ascensori già attivi per tornare a vivere il mare. L'obiettivo è concludere gli interventi per le imminenti festività

FALCONARA MARITTIMA – È in via di completamento la pulizia della spiaggia, dove nelle scorse settimane le mareggiate hanno spiaggiato circa 200 tonnellate di legna, detriti e rifiuti. L’obiettivo del Comune di Falconara e di Marche Multiservizi è stato quello di liberare in via prioritaria le aree in concessione in vista della Pasqua e del 25 aprile, festività che vedranno aperti i primi ristoranti in riva al mare e che spingono tanti cittadini a frequentare il litorale.

Per lo stesso motivo oggi, venerdì 18 aprile, sono già attivi i due ascensori per la spiaggia, quello del sottopasso di via Mameli e quello di via Palombina Vecchia.

Entro fine mese gli operatori di Marche Multiservizi Falconara procederanno a rimuovere i detriti anche dai tratti di spiaggia libera.

Nel frattempo il Comune ha affidato i lavori di pulizia e tinteggiatura dei sottopassi, anch’essi in via di completamento.

«Abbiamo programmato gli interventi che permetteranno di tornare a vivere il mare – dice la vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici – e che saranno realizzati progressivamente, in concomitanza con la progressiva riapertura degli stabilimenti balneari».

La pulizia dell’arenile è partita all’inizio della settimana, dopo un sopralluogo dei tecnici di Marche Multiservizi per quantificare il materiale da rimuovere. Nelle scorse settimane il mare aveva infatti depositato una quantità eccezionale di rifiuti, in particolare tronchi e rami provenienti dall’Esino, a causa delle forti precipitazioni di fine marzo che avevano fatto alzare il livello del fiume tanto da superare i limiti di guardia. Tutto il materiale portato via dalla piena lungo l’intera Vallesina è infatti arrivato sulla costa.