Jumanji Games, adesso si gioca! Da fine aprile al via i tornei

FALCONARA MARITTIMA – Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E Samuele Moschini, dinamico titolare di “Jumanji games” in via della Tecnica 29 a Falconara, lo aveva anticipato il dicembre scorso: il suo sogno da grande appassionato di giochi in scatola sarebbe stato quello di trovare il modo di far conoscere i giochi da tavolo, di società, gestionali, tattici e party games a un pubblico più vasto, magari organizzando vere e proprie reunion di gioco . La buona notizia è che c’è riuscito. Si inizia a giocare a fine aprile.

«Era il mio sogno da quando ho aperto il negozio – ci racconta Samuele Moschini – non relegare il mondo dei giochi da tavolo a una dimensione solo privata ma estenderla a più persone, anche a chi non li conosce, proprio come modo di incontro, aggregazione e divertimento. Finalmente questo obiettivo si sta concretizzando grazie all’associazione culturale teatrale “Iride” di Falconara Marittima di cui sono vice presidente. Il direttivo ha abbracciato di buon grado la mia idea di organizzare serate gioco e party games, mettendomi a disposizione la sede dell’associazione, che si trova in via Trento 29, davanti al Parco Kennedy. Uno spazio grande dove poter giocare».

L’unione tra realtà culturali del territorio fa la forza e già Samuele pensa a come organizzare i suoi tornei, occasione di condivisione per il grande mondo degli appassionati ma anche di conoscenza e di incontro per i neofiti. «Penso a due serate al mese, specie nei weekend – continua Moschini – in cui una ventina di giocatori al massimo possano prenotarsi e partecipare alle serate gioco o ai tornei. Per le serate gioco, vorrei mettere a disposizione 5/6 giochi da tavolo, sempre diversi per ciascuna serata. E’ un mondo così variegato che non si rischia di far doppioni! Un modo per far conoscere questi giochi e, se vengono apprezzati, ci sarà la possibilità di acquistarli direttamente sul posto. La partecipazione a queste serate di prova-gioco sarà gratuita. Mentre ci sarà una piccola quota simbolica per aderire ai tornei, di carte o di giochi più complessi».

Qualche anticipazione, per scaldare i motori e dare il là a chi vorrà iscriversi, magari iniziando ad “allenarsi”. «Per i giochi da far provare devo ancora decidere, ne ho oltre 400 in negozio e ne arrivano sempre di nuovi, quindi la proposta sarà variegata e sempre vasta – conclude Samuele Moschini – mentre per i tornei sto pensando a Pokemon, Magic, Bang e Katan». Si inizia a giocare a fine aprile, per iscriversi basta tenere d’occhio i canali social, Facebook e Instagram, e la pagina Internet di Jumanji Games dove Samuele posterà via via le promo degli appuntamenti con post-evento e tutte le indicazioni per iscriversi.