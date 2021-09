Falconara, si è insediato il nuovo comandante dei vigili Luciano Loccioni

FALCONARA – Ha preso ufficialmente servizio in giornata il nuovo comandante della Polizia locale di Falconara, Luciano Loccioni. L’erede di Alberto Brunetti (dimissionario negli scorsi mesi assieme al vice Mirco Bellagamba) ha raggiunto il Castello per un saluto ufficiale al sindaco Stefania Signorini, successivamente si è recato nel Comando di Palazzo Bianchi per conoscere, uno per uno, tutti gli agenti che compongono il corpo falconarese.

Il nuovo comandante dei vigili Luciano Loccioni col sindaco Stefania Signorini

Loccioni è nato a Jesi ed ha 44 anni. In precedenza era a capo del corpo unico di Polizia locale di Gradara e Gabicce Mare, che guidava dal 2017, dopo essere stato comandante a Gradara dal 2012. Nel curriculum una laurea in Giurisprudenza, successivamente ha conseguito un diploma di specializzazione in studi della pubblica amministrazione e tenuto corsi in materia di contraffazione e controlli su circoli privati e sulle attività del terzo settore. Inoltre scrive articoli su riviste specializzate e collabora con una start-up legata al Politecnico di Torino.

Il nuovo dirigente dei vigili falconaresi ha avuto modo di esaminare i progetti in itinere e ragionato assieme al personale sulle iniziative future da intraprendere, quali una manovra per potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio.