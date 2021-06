Falconara, auto contro moto: giovane centaura portata all’ospedale di Torrette

L’incidente si è verificato stamattina in via Flaminia, all’intersezione con via della Palombina Vecchia (tra il forno Taccalite e il bar La Vela). Sul posto sanitari del 118 e polizia locale

FALCONARA – Paura stamattina, attorno alle 10.30, per un brutto incidente in via Flaminia, quando un’auto si è scontrata con una moto condotta da una ragazza, che dopo l’impatto è sbalzata via dal mezzo franando rovinosamente a terra. La macchina, una Renault Captur di colore bianco, stava svoltando a sinistra (in direzione Falconara) da via Palombina Vecchia. Il ‘due ruote’ nero metallizzato invece procedeva verso sud, verso Ancona. L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra il forno Taccalite e il bar La Vela.

Da subito sul posto sono arrivate ambulanza e automedica della Croce Gialla di Falconara, a ruota una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti e tutti i rilievi del caso. La conducente della moto ha avuto la peggio e per lei è stato necessario il traporto all’ospedale di Torrette: potrebbe aver rimediato alcune brutte fratture.

Il traffico ha subito rallentamenti, considerato il luogo molto frequentato in cui si è verificato l’incidente. Ma nel giro di mezz’ora la situazione è stata riportata alla normalità.