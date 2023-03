FALCONARA – Attimi di paura a Falconara Marittima dove un’auto si è incendiata durante la marcia. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Del Consorzio, in zona Industriale. Un uomo era alla guida del mezzo, quando si è accorto che dal cofano usciva del fumo.

Da quanto si apprende il conducente ha subito accostato l’auto a bordo della carreggiata, quando si è accorto che dal cofano uscivano anche delle fiamme. L’uomo ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con una squadra per spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio sono accidentali. Sul posto anche la polizia locale di Falconara e i carabinieri di Ancona.