Falconara, identificato 26enne irregolare con ordine di espulsione per spaccio

Il giovane era stato visto aggirarsi in questi giorni vicino al sottopasso di Villanova. Ora è stato denunciato e accompagnato dai militari nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza



FALCONARA – Questa mattina, venerdì 22, vicino al sottopasso di Villanova, i carabinieri della Tenenza hanno sorpreso un cittadino straniero nigeriano che, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi velocemente.

Subito raggiunto è stato sottoposto a controllo: è emerso che lo stesso, nel febbraio scorso, era stato colpito dall’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Ancona. Il giovane, già noto per episodi di spaccio consumatisi sopratutto nel Riminese, da alcuni giorni era stato notato dai militari falconaresi intrattenersi vicino al passaggio che conduce all’arenile nord di Falconara Marittima.

Per l’inosservanza all’ordine di espulsione, il giovane è stato denunciato e nel contempo accompagnato coattivamente dagli stessi militari presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza, dal quale partirà alla volta del paese natio, all’esito delle procedure di espulsione dallo Stato italiano, avviate in sinergia con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona.