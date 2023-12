Falconara, furti nei negozi: domiciliari per due donne

FALCONARA – Nella giornata di ieri 12 dicembre, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione a due provvedimenti di detenzione domiciliare nei confronti rispettivamente di una 50enne e di una 44enne, entrambe abitanti a Falconara.

Alla cinquantenne è stata notificata la detenzione domiciliare sostitutiva emessa dal Tribunale di Ancona a maggio 2023, dovendo la donna espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione presso la propria abitazione, per il reato di rapina aggravata in concorso commessa nel mese di novembre del 2014. In quell’occasione la donna, unitamente ad una complice, dopo essere entrata in un’attività commerciale di Falconara Marittima, ha prelevato dei prodotti dalle corsie, per poi occultarli nelle borse, superando le casse, senza pagare; per assicurarsi il possesso delle cose asportate e garantirsi l’impunità, ha adoperato violenza e minaccia nei confronti dell’addetta ai controlli che, resasi conto del furto, nel frattempo si era avvicinata chiedendone la restituzione. La complice, dopo averlo estratto dalla borsa, ha utilizzato un mattone di pietra tentando di colpire l’addetta ai controlli, oggetto questo successivamente sottoposto a sequestro penale dai militari della Tenenza prontamente intervenuti sul posto.

Alla quarantaquattrenne è stata notificata l’ordinanza emessa, a novembre, dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, dovendo la stessa espiare la pena di 4 mesi di reclusione presso la propria abitazione, per il reato di furto aggravato in concorso commesso in Falconara Marittima nel mese di maggio 2014. In quella circostanza la donna, unitamente ad altre due complici, ha perpetrato un furto all’interno di un esercizio commerciale, prelevando la merce poi nascosta sotto i giacconi. Il personale dipendente del negozio, notando l’azione delle tre donne, ha allertato i Carabinieri della Tenenza che, giunti in loco e dopo essersi appostati in maniera defilata all’esterno del locale, hanno fermato le autrici del reato con il recupero della refurtiva trovata sulle loro persone, restituita all’avente diritto.