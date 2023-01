Falconara, fuggono all’arrivo delle pattuglie: uno si costituisce, l’altro lascia l’auto e scappa a piedi

FALCONARA – Due automobilisti fuggono all’arrivo della polizia locale: uno si costituisce dopo un’ora, l’altro si allontana a piedi e abbandona l’auto, senza assicurazione né revisione.

Il 2023, per il Comando di Falconara, è iniziato con una intensa attività di controllo e la giornata del 9 gennaio è stata particolarmente movimentata, a causa di alcuni episodi che hanno visto gli agenti sempre impegnati a garantire la sicurezza stradale, con le medesime modalità operative dell’anno appena chiuso e che hanno permesso un grande aumento di accertamenti degli illeciti più gravi.

Il primo è accaduto attorno alle 10.30 in centro città, all’incrocio tra via Trento e via Flaminia, dove un anziano residente a Falconara ha provocato un incidente e si è allontanato a bordo della sua utilitaria senza fermarsi né prestare soccorso all’altro automobilista e alla passeggera, entrambi di Ancona..

Mentre gli agenti erano ancora impegnati con i rilievi lungo la strada e disciplinavano il traffico, l’automobilista responsabile del sinistro si è presentato spontaneamente cercando di recuperare la targa che era caduta a terra a seguito dell’urto. Nei suoi confronti, dopo un iniziale tentativo di addurre improbabili giustificazioni, sono state applicate le sanzioni per le violazioni al codice della strada e potrebbe scattare la denuncia all’autorità giudiziaria per non essersi fermato e non aver prestato soccorso.

Nel primo pomeriggio l’azione si è spostata a Case Unrra, lungo via Marconi: un uomo a bordo di una Smart è entrato nel parcheggio di Mc Donald’s nonostante il divieto di svolta e, quando si è accorto della presenza di una pattuglia della polizia locale che lo ha bloccato impedendogli la fuga, ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi. Dai controlli è immediatamente emerso che l’auto era senza assicurazione e aveva la revisione scaduta, per questo è stata sequestrata e si sta ricercando il conducente, comunque riconosciuto e identificato dagli agenti come un soggetto privo di patente di guida.

Nel tardo pomeriggio, invece, un intervento di controllo a campione dei viaggiatori in transito tra le fermate dei bus e la stazione ferroviaria e delle persone presenti in piazza Mazzini, portata avanti contemporaneamente da sei tra agenti e ufficiali del Comando, ha permesso di identificare e denunciare uno straniero pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale: l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Ancona per le procedure previste.