Falconara, fuggono all’Alt e abbandonano la vettura. A bordo un carico di champagne e gin

FALCONARA – Scappano all’Alt della polizia municipale e fuggono abbandonando la vettura. Nei guai tre persone. Sono fuggiti per i campi dopo aver abbandonato la Mercedes distrutta, ma la merce è stata recuperata e gli effetti personali permetteranno di identificarli.

Avevano il bagagliaio carico di champagne e superalcolici, probabilmente destinati al brindisi di Capodanno, ma il loro comportamento sospetto ha attirato l’attenzione della polizia locale di Falconara, che li ha inseguiti costringendoli ad abbandonare l’auto vicino all’aeroporto.

È accaduto attorno alle 15 di ieri, lunedì 18 dicembre: gli agenti del Comando falconarese, di pattuglia tra Case Unrra e la zona industriale, hanno notato una Mercedes con targa temporanea tedesca scaduta e pertanto priva di copertura assicurativa. A bordo c’erano tre uomini, che si aggiravano tra le attività commerciali della zona. Gli agenti si sono appostati per controllare i movimenti dei sospetti e all’arrivo del terzo, appena uscito da un vicino negozio, hanno tentato di fermare l’auto per un controllo, ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato ed è scappato a folle velocità. Gli uomini della polizia locale li hanno seguiti senza perderli di vista per via del Consorzio, via dell’Aeroporto, via Caserme, fino a quando l’autista della Mercedes, che per sfuggire non ha esitato anche ad imboccare una rotatoria contromano, è finito contro un muretto e il veicolo non è stato più in condizione di ripartire. I tre uomini sono riusciti a scappare per i campi e dalla perquisizione dell’auto è emerso un tesoretto ad alta gradazione alcolica nel bagagliaio, malamente occultato con i giubbotti.

Champagne francese, gin pregiato, oltre a tante altre qualità di superalcolici più commerciali erano stipati insieme ad arnesi da scasso, una mazza da baseball, cellulari, radio trasmittenti e diversi effetti personali, riconducibili a soggetti originari della Georgia con precedenti per svariati reati commessi nel paese d’origine e in Germania, nascosti sotto il rivestimento interno del veicolo.

I fuggitivi saranno comunque presto individuati con certezza grazie a quanto rinvenuto sul veicolo e ai riscontri in atto con le numerose telecamere di videosorveglianza poste nei negozi in cui hanno fatto visita.

Le indagini sono in corso per capire da dove provengano le bottiglie rinvenute e se siano frutto di un colpo messo a segno in un magazzino della zona o di più furti.

Poche settimane fa lo stesso servizio di controllo del territorio della polizia locale di Falconara aveva portato al sequestro e recupero di un veicolo oggetto di appropriazione indebita, assieme a diversi altri, ai danni di una nota compagnia di autonoleggio nazionale e noleggiato abusivamente a terzi, anch’esso senza alcuna copertura assicurativa. Su disposizione dell’autorità giudiziaria il veicolo sarà restituito ai legittimi proprietari nei prossimi giorni.