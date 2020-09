Falconara, forza l’alt dei Carabinieri e scappa, poi si schianta

FALCONARA – Si imbatte nella pattuglia dei Carabinieri che intima l’alt alla vettura, ma per tutta risposta accelera per eludere il controllo. Ne nasce un rocambolesco inseguimento ad alta velocità. È successo ieri sera poco dopo le 20, tra la Stazione ferroviaria e via del Consorzio, la zona industriale di Falconara, nei pressi dell’aeroporto. Protagonista della fuga, una Alfa di colore nero, condotta da un uomo. La macchina ha forzato l’alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che stavano effettuando dei controlli stradali. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con i Carabinieri che hanno cercato di braccare l’auto in fuga. La latitanza dell’Alfa è durata poco: in via del Consorzio, il conducente ne ha perso il controllo, andando a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. La vettura, distrutta nella parte anteriore, era ridotta a un ammasso di lamiere. Il conducente tuttavia è riuscito a svignarsela, scappando a campi. I Carabinieri hanno allertato il 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno messo in sicurezza la vettura – o ciò che restava di essa – mentre le pattuglie della Tenenza e del Norm di Ancona hanno perlustrato tutta la zona alla ricerca dell’automobilista in fuga. Sono in corso accertamenti sulla vettura per capire se sia di provenienza furtiva e per individuare il conducente e capire le motivazioni della fuga. Indagini in corso.



