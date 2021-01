Filotto di incidenti a Falconara: auto ribaltata e ciclista contro un palo

FALCONARA – Due incidenti a Falconara Marittima nella giornata di oggi – 22 gennaio. Nei pressi della Caffetteria, spesso teatro di scontri, un’auto ha perso il controllo finendo per cappottarsi dopo l’impatto con un altro mezzo.

Sul posto i Vigili del Fuoco con due squadre e per i rilievi di rito la Polizia Stradale. Il traffico lungo quel tratto della Strada Statale 16 è rimasto congestionato nei primi momenti dell’incidente, ma è in corso di ripristino. Stando alle prime indiscrezioni, ci sarebbero dei feriti lievi e al Pronto Soccorso di Torrette è stata trasferita solamente una donna che ha riportati lievi traumi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14,40.

L’auto rovesciata

Un altro incidente si è verificato questa mattina nei pressi dell’Aeroporto di Falconara Marittima, dove un ciclista è finito contro un palo della luce. L’incidente si è verificato poco prima delle 11:30 in via Aeroporto. In sella alla bicicletta, un 47enne residente ad Ancona. Il ciclista è finito con la sua due ruote contro uno dei basamenti che delimitano la sede stradale per impedire cambi di carreggiata.

Nell’impatto il mezzo è rimasto incastrato nel basamento, mentre l’uomo è “volato” contro il palo della luce, rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla che hanno trasferito il ciclista al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette in codice giallo avanzato. Il 47enne nell’urto ha riportato un trauma facciale.