Falconara, festa al parco zoo: nati quattro fenicotteri rosa

FALCONARA – La famiglia del Parco Zoo Falconara si allarga con la nascita di quattro fenicotteri rosa. La colonia del giardino zoologico marchigiano conta ben 44 esemplari, dai più piccoli appena nati fino ai più grandi che hanno 35 anni di età. Dopo una decina di giorni dalla schiusa delle uova, covate per circa un mese dalle mamme e dai papà, i quattro pulli hanno lasciato i nidi, costruiti con terra e fango e posizionati nell’isoletta del reperto che ospita gli uccelli trampolieri. I pulcini sono coccolati e accuditi dai genitori e non vengono mai lasciati soli. A sorvegliarli in una sorta di “asilo nido”, dove vengono radunati tutti i piccoli nei primi mesi di vita, ci pensano anche gli altri adulti del gruppo.

I baby fenicotteri nascono con le piume grigie, quindi non sono ancora belli e slanciati come i genitori. Piumaggio, penne, zampe e becco diventeranno completamente rosa solo tra i 4 e i 6 anni. La loro colorazione dipende infatti dal carotenoide presente soprattutto nell’Artemia salina, un piccolissimo crostaceo del quale si nutrono e che vive nelle acque salate e salmastre. I trampolieri si cibano anche di altri piccoli microrganismi (zooplancton) e alghe. Sono filtratori, quindi si trovano sempre in prossimità dell’acqua. Questi eleganti uccelli acquatici vivono in grandi stormi e nel periodo riproduttivo si esibiscono in gruppo in una sorta di danza rituale per il corteggiamento.

«La nascita dei quattro fenicotteri rosa rappresenta un nuovo lieto evento per il Parco Zoo che un mese fa ha festeggiato l’arrivo della cucciola di zebra Tina, mentre due mesi e mezzo fa è venuta alla luce la cammellina Alessandra», spiega il Parco Zoo.