Falconara, ex Fanesi: posate le prime colonne in acciaio

FALCONARA – Sono già state installate le prime colonne in acciaio, alte una decina di metri, per la realizzazione del nuovo Fanesi, il grande contenitore affacciato su piazza Mazzini che accoglierà l’ufficio Anagrafe, il Comando di polizia locale, una ludoteca, un circolo per anziani e uno spazio per il co-working destinato ai giovani. Dopo l’arrivo della grande gru, che il mese scorso è stata montata direttamente all’interno del cantiere, i lavori procedono come da programma: l’edificio sarà completato entro la fine del 2025 e sarà così recuperato un immobile rimasto un’incompiuta per circa 20 anni.

L’ex garage Fanesi era stato acquistato nel 1999 dall’amministrazione comunale dell’epoca per realizzare un teatro cittadino, ma l’inquinamento del suolo prima e un cambio di destinazione deciso nella successiva legislatura avevano fatto sì che la vecchia autorimessa restasse in stato di abbandono. La svolta nel 2022, quando il Comune di Falconara ha ottenuto un finanziamento di oltre 5milioni di euro, grazie a un bando del Ministero dell’Interno. Al progetto stilato dai tecnici comunali il Governo ha riconosciuto la capacità di combattere la marginalità, attraverso il recupero di un edificio in degrado in pieno centro città e la destinazione degli spazi a presidi pubblici e luoghi di integrazione anche intergenerazionale.

Nel corso del 2024 è stata approvata una modifica delle tecniche di realizzazione: anziché una struttura in cemento armato si è scelto di realizzarne una in acciaio, soluzione che sta riducendo al minimo i disagi per i residenti e per i frequentatori del centro città. L’area dei lavori è infatti più pulita e ordinata, perché non è necessario realizzare le strutture sul posto con il via vai di betoniere e la dispersione di polveri.

Per installare l’ossatura in acciaio, fatta di travi e colonne, a metà dicembre all’interno del cantiere è stata montata una grande gru, alta 22 metri, che permette di far arrivare il materiale da assemblare scavalcando i tetti circostanti.

Viabilità

Proprio per consentire l’arrivo degli autoarticolati che trasportano le colonne in acciaio fino alla fine delle movimentazioni prevista per il 15 febbraio resterà in vigore il divieto di sosta lungo via XX Settembre sul lato Senigallia nel tratto tra via Bixio e via Flaminia e nei primi due stalli di via Bixio sul lato monte.

Il progetto

Il progetto prevede il mantenimento della facciata storica di inizio Novecento, mentre lo spazio sarà riorganizzato per adeguarsi alle nuove funzioni dei servizi demografici, della polizia locale e per accogliere gli altri spazi aperti al pubblico. Il Fanesi, inserito nel cuore commerciale della città, accoglierà dunque uffici pubblici e luoghi di aggregazione rivolti a tutte le fasce d’età.

«Finalmente, dopo anni di attesa, i lavori per la riqualificazione dell’ex garage Fanesi, nel cuore di Falconara, stanno prendendo forma – è il commento della sindaca Stefania Signorini –. Questo progetto rappresenta una vera e propria rinascita per un edificio che per troppo tempo è rimasto incompiuto e inutilizzato, ma che oggi diventa un’opportunità concreta per tutta la nostra comunità. L’installazione delle prime travi in acciaio è un momento simbolico, che segna l’inizio di una nuova era per questo spazio. La struttura che stiamo realizzando non sarà solo un edificio, ma un centro di servizi per cittadini di tutte le età. Il nostro progetto rappresenta una visione per il futuro della città: un luogo che si propone come un punto di riferimento per i falconaresi, favorendo l’integrazione tra le diverse generazioni e offrendo opportunità di crescita per tutti».

E conclude: «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, da chi ha lavorato per portarlo avanti a chi lo sosterrà nella sua fase finale. Non vedo l’ora di vedere il nuovo spazio prendere vita e diventare un vero motore di sviluppo e benessere per Falconara».