Falconara, evade dai domiciliari per portare fuori il cane: in carcere il giorno di Natale

FALCONARA – La sera della Vigilia evade dai domiciliari per portare a spasso il cane in compagnia della sua fidanzata. Torna in carcere l’indomani, a Natale. Nei guai un 26enne di Falconara Marittima, tradotto in carcere dai carabinieri della locale Tenenza.

Il protagonista della vicenda era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio. Forse in cerca di un po’ di libertà il giovane, nella serata del 24 dicembre, è uscito di casa assieme alla ragazza, portando fuori il cane e pensando di trascorrere l’ultimo giorno di misura cautelare all’aperto. Perlomeno era convinto di questo, anche sulle tempistiche della pena. Eppure la misura non sarebbe cessata il giorno dopo, stando a quanto riferito dai militari.

E infatti al giovane è andato tutto male. Perché è stato subito sorpreso dai carabinieri falconaresi, che lo hanno arrestato per il reato di evasione. Dopo la convalida, il giudice – che originariamente aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari -, ha immediatamente disposto l’aggravamento della misura, ordinando ai militari di eseguirne il trasferimento in carcere il giorno successivo, nel giorno di Natale. Rimarrà a Montacuto fino a quanto non sarà rivalutata la sussistenza delle esigenze cautelari.