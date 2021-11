Falconara, evade dai domiciliari per acquistare due birre: arrestato

FALCONARA – Il richiamo della birra era stato troppo forte, tanto da farlo uscire in strada per andarsene a comprare un paio. Un’uscita, però, ingiustificata, perché stava scontando i domiciliari. Motivo per il quale i carabinieri di Falconara lo hanno arrestato. Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di 35 anni, accusato di evasione dalla detenzione domiciliare.

L’uomo, nella serata di ieri – 10 novembre -, è stato pizzicato dai militari a Castelferretti, all’uscita da un negozio di alimentari, dopo aver acquistato due birre da mezzo litro l’una. Colto in flagranza, non ha potuto trovare scuse per il suo comportamento e ha ammesso di non essere riuscito a trattenere la sete di birra.

Il 35enne, con un passato turbolento per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, stavolta è stato piuttosto collaborativo, come riferito dagli uomini dell’Arma, nonostante rischi di dover tornare in carcere, laddove il giudice dovesse accogliere la richiesta di aggravamento della pena subito avanzata dal comando falconarese.

Intanto è tornato ai domiciliari a Castelferretti, dove già si trovava ospite del fratello, così come disposto dal pubblico ministero di turno. Da quanto si apprende, il cittadino nigeriano è in Italia dal 2008 e risulta destinatario della cosiddetta “protezione sussidiaria”, «istituto che ricorre in mancanza del riconoscimento dello status di rifugiato – riferiscono i carabinieri -. Una circostanza ricorrente quando dal rimpatrio del cittadino extracomunitario potrebbe scaturire un grave pericolo per la persona».