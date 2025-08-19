Falconara, Estate Sicura 2025: rafforzati i controlli antidroga

FALCONARA – Il Corpo di Polizia Locale di Falconara Marittima ha predisposto, anche per la stagione estiva 2025, un dispositivo di sicurezza rafforzato per garantire la tutela di cittadini e turisti durante il periodo delle vacanze. In tale contesto si sono susseguiti numerosi servizi di pattugliamento del territorio, intensificati in particolare nelle prime due settimane di agosto e culminati nei servizi operativi predisposti per il 15 agosto, durante i quali sono stati impiegati ben 20 operatori attivi sul territorio nelle 24 ore. Sono stati raddoppiati i servizi notturni ed è stata attivata in modo continuativo l’unità cinofila operativa, insieme al nucleo specializzato di sicurezza urbana.

In particolare si segnalano quattro operazioni di rilievo che hanno intercettato soprattutto persone provenienti da fuori città:

In zona Palombina è stato rinvenuto un quantitativo di circa 32 grammi di cocaina nei pressi di un noto locale molto frequentato da giovani. La sostanza, presumibilmente abbandonata alla vista degli operatori e del cane antidroga, è stata posta sotto sequestro.

Il 9 agosto un giovane straniero proveniente dall’Umbria è stato fermato all’uscita della stazione ferroviaria. Durante l’identificazione, l’uomo ha cercato di disfarsi di una sigaretta artigianale, destando sospetti. Condotto presso gli uffici per una perquisizione più approfondita, ha tentato di nascondere un pacchetto di sigarette che conteneva un panetto di hashish del peso di 45 grammi. Durante il trasporto, ha improvvisamente cercato di ingerire un involucro contenente 14 dosi di ketamina (per un peso complessivo di 19 grammi), prontamente recuperate dagli operatori con una manovra di disostruzione delle vie aeree.

Nelle serate del 12 e 13 agosto, nella pineta di via IV Novembre, a seguito del rinvenimento di piccole quantità di stupefacente in possesso di minori provenienti da comuni limitrofi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare. L’operazione ha portato al sequestro di circa 80 grammi di hashish, detenuti da un minorenne straniero, deferito alla Procura della Repubblica.

Infine l’operazione più rilevante il 14 agosto. All’ingresso del quartiere Case Unrra, un controllo di polizia stradale effettuato dal nucleo sicurezza urbana ha consentito di intercettare un consistente trasporto illecito verso la riviera adriatica. All’interno di un doppio fondo ricavato nel veicolo sono stati rinvenuti circa 3.250 grammi di cocaina, una pistola illegale di fabbricazione estera, pronta all’uso, completa di caricatore e 40 proiettili. Il conducente, cittadino straniero, e il passeggero, italiano minorenne, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i reati di traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco.

A commento delle recenti attività di controllo, il Sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini ha dichiarato: «La nostra città, per la sua posizione strategica e per la presenza della stazione ferroviaria, è spesso luogo di passaggio e punto di attrazione per giovani provenienti da altri comuni, grazie anche ai locali e alla movida sul mare. Questo comporta anche la presenza di soggetti che vengono a delinquere. Tuttavia, grazie all’intenso lavoro delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, si cominciano a notare significativi miglioramenti, soprattutto nelle aree della stazione, della retrostazione e del centro, per quanto riguarda le attività di spaccio. L’unità cinofila, con il cane antidroga Billy, che ho fortemente voluto, sta dando un contributo concreto a questi risultati e si sta dimostrando un efficace deterrente. Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno quotidiano e la professionalità con cui tutela la sicurezza della nostra comunità».