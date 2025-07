Falconara, da inizio estate quattro pirati della strada pizzicati grazie a telecamere e indagini

FALCONARA – Un automobilista spericolato sorpassa le auto incolonnate lungo la Variante nonostante la striscia continua, invade la corsia di marcia opposta e rompe lo specchietto di un veicolo che viaggia nell’altra direzione, poi fa perdere le sue tracce. Viene identificato grazie ai filmati di un’auto che si trova in zona, dotata di dashcam e grazie alle indagini certosine della polizia locale di Falconara tramite le telecamere Ocr installate sul territorio comunale. Alla fine l’uomo, un falconarese alla guida di una vecchia Volkswagen Golf, viene sanzionato per aver superato la striscia continua di mezzeria, per sorpasso pericoloso e per essersi allontanato dal luogo dell’incidente senza aver fornito le proprie generalità.

E’ una delle attività quotidiane portate avanti dal Comando della polizia locale di Falconara nell’ambito della sicurezza stradale, spesso con il supporto del sistema dei varchi, con telecamere ad alta risoluzione che permettono la lettura delle targhe. L’episodio del soprasso azzardato è accaduto il 4 luglio scorso all’altezza della Caffetteria, mentre risale al 7 luglio un altro incidente avvenuto in pieno centro, in via Verdi, dove un’automobilista ha perso il controllo del veicolo ed è andata a sbattere contro un’auto in sosta e si è dileguata dopo aver rischiato di investire la conducente del veicolo danneggiato che era appena scesa. Alcuni testimoni avevano annotato il numero di targa, poi confermato sempre dalle telecamere. L’automobilista responsabile dell’incidente è stata rintracciata e, di fronte alle riprese, non ha potuto far altro che ammettere la sua presenza e le sue responsabilità, quindi è stata sanzionata.

Nella notte del 12 luglio c’è stato un altro danneggiamento di un’auto in sosta, in questo caso in via Buozzi. Grazie a filmati di privati e alle telecamere Ocr il veicolo pirata, che si è allontanato dopo l’impatto, è stato rintracciato nel giro di due ore poco distante, nell’area di sosta del centro commerciale Penny Market-Acqua e Sapone, in via Marconi.

A inaugurare il lungo elenco di pirati della strada rintracciati dall’inizio dell’estate dalla polizia locale di Falconara era stato, il 28 giugno, un automobilista di Jesi che, in via Fiume a Rocca Mare, aveva investito una donna mentre faceva retromarcia. Ne era seguita una lite che si era conclusa con l’allontanamento del conducente jesino. La donna investita ha querelato l’automobilista per lesioni (dato che per l’investimento le sono stati riconosciuti 5 giorni di prognosi), omissione di soccorso e fuga.

«La collaborazione tra le forze di polizia e i cittadini – commenta il sindaco Stefania Signorini – si rivela sempre più importante, così come la professionalità del personale e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che permettono con frequenza sempre maggiore di rintracciare i responsabili. Il sistema di videosorveglianza, integrato con i varchi ad alta definizione che consentono di leggere le targhe dei veicoli, si sta rivelando molto efficace per la prevenzione degli illeciti e per i controlli stradali, un progetto in cui ho creduto fortemente e su cui l’amministrazione comunale ha voluto investire. Visti i risultati stiamo incrementando l’intero sistema con nuovi punti di ripresa».