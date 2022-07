Falconara Estate 2022, tornano i fuochi d’artificio

FALCONARA – Sulla spiaggia di Falconara torneranno i fuochi d’artificio nella notte di Ferragosto, ma sono tante le iniziative che animeranno l’estate 2022 in tutto il territorio, organizzate in collaborazione con associazioni e Pro Loco. Tra gli appuntamenti più attesi, quello del 23 luglio in centro città con Falconara Amarcord, che dopo una lunghissima pausa promette di replicare il grandioso successo della prima edizione. Sono confermati altri appuntamenti molto partecipati come il Summer Carnival il 6 agosto lungo la spiaggia. Il cartellone Falconara Estate 2022 è stato presentato dal sindaco Stefania Signorini, affiancata dai rappresentanti delle associazioni che contribuiscono al calendario degli eventi. Tra queste, la Pro Loco Falconamare, che collabora a iniziative al parco Kennedy, a Castelferretti e a Case Unrra tra balli, musica e gastronomia, e la Pro Loco Pionieri Rocca Mare, che ha predisposto un intero calendario estivo per animare le serate a Rocca Mare tra commedie teatrali, giochi per bambini e ballo. Le associazioni del territorio Artemusica, Koinè, Iride, Opora, Vincent Persichetti, Ma.Mo. Dance, insieme a Skenexodia, associazione lirica ‘Pietro Mascagni’, Teatro delle Temperie, associazione Balta e Ribalta, Amt Teatro e Centro culturale ‘Miguel Manara’ animeranno le serate alla Corte del Castello, che ospita da tradizione il cartellone ‘Falconara Teatro’dal 23 giugno al 26 agosto.

Falconara, presentati gli eventi dell’estate 2022

Tra i nuovi appuntamenti, quello con ‘Falconara in Musical’ al Parco Kennedy, dove il 27 e 28 agosto la Art Dream festeggerà 10 anni di attività proponendo i musical che le hanno fatto conquistare premi anche a livello nazionale. Anche l’associazione Vincent Persichetti celebrerà una ricorrenza importante con la X edizione del Festival Musicale Vincent Persichetti, il 24 giugno nella centralissima piazza Mazzini e il 24 luglio alla Corte del Castello.

Nel rispetto della tradizione tornerà la Festa del Mare, che si aprirà il 14 agosto con la processione delle barche e proseguirà il 15 con la Santa Messa, per concludersi in serata con lo spettacolo pirotecnico: i fuochi d’artificio torneranno dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, con il sostegno degli operatori della spiaggia.

Confermata anche la rassegna ‘Falconara Cultura’ tra storia, filosofia e musica il 15 luglio e il 3 e l’11 agosto. Si andrà ancora alla scoperta della storia e dei luoghi simbolo di Falconara con gli ‘Itinerari estivi’, che si snoderanno per tutta l’estate dal 10 luglio al 3 settembre. Spazio anche alla gastronomia, con l’edizione estiva di Birragustando on Tour il 15 e 16 luglio a Castelferretti in collaborazione con Falconamare e Confartigianato imprese Ancona Pesaro Urbino e un nuovo appuntamento in piazza Mazzini dal 12 al 15 agosto con il ‘Festival della carbonara e della cucina romana’. Dopo il successo dello scorso anno torneranno anche gli appuntamenti di Shambhala Jesi con lo yoga al giardino pensile del castello di Falconara, il 24 giugno e il 22 e 29 luglio. Anche la Banda di Castelferretti animerà le serate estive con due concerti, il 25 giugno in piazza Mazzini e il 2 luglio in piazza della Libertà a Castelferretti. Sempre a Castelferretti sono confermati tre importanti appuntamenti della tradizione: la Festa della Famiglia, dal 4 al 10 luglio, organizzata dalla parrocchia di Sant’Andrea, la ‘Festa dei ragazzi…biancorossi’ il 27 e il 28 agosto a cura della Castelfrettese e la ‘Fiera Franca dei ragazzi’ il 29 agosto a cura della Pro Castelferretti.

«Dopo il grandissimo successo di Falcomics – dice il sindaco Stefania Signorini – abbiamo organizzato il cartellone estivo per creare tante nuove occasioni di socializzazione. E’ stata un’emozione allestire ‘Falconara Estate 2022’, confrontarmi con le associazioni con lo spirito di grande collaborazione che ci ha sempre contraddistinti e che non si è interrotto nemmeno durante l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto rappresenta il ritorno alla normalità ed è l’emblema di questa nuova stagione di eventi».