Falconara, esercitazione per il Piano di Emergenza Esterna (PEE) API. Chiusura temporanea della circolazione

FALCONARA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio, nel corso di un’assemblea appositamente convocata con i residenti del quartiere Villanova, che saranno coinvolti direttamente, sono state illustrate le fasi di un’esercitazione di protezione civile che interesserà lo stabilimento industriale dell’API.

Il pubblico incontro è stato organizzato dal Comune di Falconara nella sede del Circolo Cacciatori. Sono intervenuti lo stesso sindaco Signorini che ha introdotto i lavori, il viceprefetto Vicario di Ancona Davide Garra che ha Illustrato le fasi della simulazione e ne ha spiegato gli obiettivi, il direttore della raffineria di Falconara Antonino Sciascia, la vicesindaco Valentina Barchiesi con delega alla Protezione civile, il sostituto commissario Roberta Taccardo della polizia stradale di Ancona oltre a rappresentanti di Vigili del Fuoco e Ast Ancona. Presenti gli assessori Romolo Cipolletti, Marco Giacanella, Ilenia Orologio, il comandante della polizia locale di Falconara Luciano Loccioni.

Lo scenario esercitativo prevede lo scoppio di un incendio all’interno della raffineria, con il ferimento di due operai e l’attivazione del Piano di emergenza esterno dell’Api. Per lasciare le strade libere ai mezzi di soccorso verranno chiusi i principali snodi viari di Falconara dei territori circostanti, mentre ai residenti di Villanova sarà raccomandato il rifugio al chiuso (nelle rispettive case, nei luoghi ove si trovano, ecc…) per evitare il rischio di respirare residui dell’incendio.

Con il coordinamento della Prefettura, saranno coinvolti il Comune di Falconara con il settore di Protezione civile e la Polizia locale, la Regione Marche Dir. Protezione Civile, la Provincia, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l’Autorità di sistema portuale, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia locale di Ancona, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ancona, l’Arpam e l’Ast di Ancona, l’Agenzia Regionale Sanitaria, il servizio 118, RFI, la Società Autostrade, l’ANAS, l’Aeroporto di Falconara, la Capitaneria di Porto, oltre alla stessa raffineria.

In avvio dell’incontro, il sindaco Stefania Signorini ha rammentato che sin dal suo insediamento ha evidenziato la necessità di organizzare un’esercitazione ed ha ricordato che in una prima fase era stata realizzata un’esercitazione per posti di comando, in collaborazione con il Prefetto Darco Pellos. Successivamente, il Sindaco ha ribadito la richiesta di un’esercitazione che coinvolgesse direttamente la popolazione, prendendo atto che era già stata preannunciata la programmazione di un’esercitazione realistica e rilanciando tale esigenza soprattutto dopo l’incendio verificatosi all’interno dello stabilimento la sera del 21 marzo.

«Si tratta della prima esercitazione con scenario realistico, che coinvolge l’intera comunità di Villanova. Ne seguiranno altre che interesseranno altri quartieri della città», ha sottolineato il Sindaco.

Durante l’assemblea è stata posta particolare attenzione alla viabilità: nel corso dell’esercitazione, che si svolgerà dalle 15 alle 18, sarà chiuso al transito il sottopasso carrabile di Villanova e i veicoli diretti a nord saranno dirottati in via Baldelli.

Sarà inoltre chiusa la Statale Adriatica all’altezza dell’incrocio con via Clementina: i mezzi provenienti da Montemarciano e diretti ad Ancona saranno fatti svoltare nella stessa via Clementina e alle auto che provengono da Chiaravalle sarà imposta la direzione obbligatoria verso Montemarciano.

Un altro blocco sarà istituito all’incrocio tra via Caserme e via dell’Aeroporto, vicino all’ex hotel Avion: i mezzi non potranno percorrere via delle Caserme verso la costa e saranno costretti all’inversione di marcia.

Le auto in transito lungo via Marconi non potranno imboccare lo svincolo per la Variante alla Statale 16 (all’altezza dell’innesto tra via Marconi e via Baldelli) con direzione Pesaro, ma troveranno la direzione obbligatoria verso Ancona-SS76.

Sulla Statale 76 saranno deviati anche i veicoli che percorrono la Variante alla Statale 16 provenienti da Ancona e diretti a Pesaro, attraverso un blocco all’altezza della Caffetteria, allo stesso tempo i veicoli provenienti dalla SS76 non potranno imboccare la SS16 con direzione Pesaro.

L’esercitazione coinvolgerà parzialmente anche Ancona: i mezzi pesanti provenienti dal porto potranno essere deviati lungo la via Conca per raggiungere il casello autostradale di Ancona Sud.

Oltre agli automobilisti l’esercitazione coinvolgerà direttamente i residenti di Villanova, cui sarà raccomandato di restare in casa, chiudere porte e finestre e sintonizzarsi con una radio o con il telefonino a Radio ’60- ’70- ’80 (frequenza 88.0 Mhz), per avere aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza. Le informazioni saranno diramate anche attraverso il sistema di messaggistica del Comune di Falconara e attraverso It-Alert., un innovativo sistema di messaggistica predisposto dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in grado di raggiungere tutti i dispositivi cellulari presenti in un raggio di 3 km dal sito dell’incidente.

Nell’evidenziare che nel corso dell’esercitazione avrà luogo anche l’emissione dalla sirena dell’API di tre segnali acustici di allarme e che vi sarà una significativa concentrazione di mezzi di soccorso e di pronto intervento, si invita la cittadinanza del quartiere Villanova a prendere parte all’esercitazione che rappresenta un importante momento di prevenzione e di compartecipazione.